رياض محرز يدخل تاريخ أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، سجل رياض محرز لاعب منتخب الجزائر أسرع أهداف النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية التي تقام في المغرب.

محرز يدخل تاريخ أمم أفريقيا

وبعد 81 ثانية فقط، من انطلاق مباراة الجزائر والسودان ضمن منافسات المجموعة الخامسة هز رياض محرز شباك السودان بهدف أول جاء من تمريرة هشام بوداوي ليسدد نجم أهلي جدة كرة قوية في الشباك من مسافة قريبة.



ويعد هدف رياض محرز – في الدقيقة الثانية – هو أسرع هدف للجزائر في أمم أفريقيا، منذ الهدف الذي سجله مواطنه وزميله الحالي في الهجوم أيضا بغداد بونجاح، ضد السنغال في الدقيقة الثانية أيضا بنسخة 2019 التي استضافتها مصر.



وأصبح رياض محرز أيضا ثاني لاعب يسجل في 4 نسخ من كأس الأمم الأفريقية بقميص الجزائر، بعد رابح ماجر.

وسجل ماجر في بطولات 1982 و1984 و1986 و1988، بينما أحرز محرز أهدافه في 2015 و2017 و2019 وأخيرا 2025، حسبما ذكرت شبكة "ستاتس فوت" أيضا

وعلى مستوى الهدافين التاريخيين للجزائر في كأس الأمم، فقد تصدر محرز أيضا القائمة بـ 7 أهداف متجاوزا لخضر بلومي الذي كان قد سجل 6 أهداف، ويليهما كل من بغداد بونجاح، وجمال مناد (5 أهداف).

فرحة رياضة محرز بهدف الجزائر أمام السودان

تشكيل الجزائر أمام السودان في كأس أمم أفريقيا 2025

وجاء تشكيل الجزائر أمام السودان في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان (غرناطة)

خط الدفاع: عيسى ماندي (ليل)، ريان آيت نوري (مانشستر سيتي)، أمير بيسبايني (دورتموند)، رافيك بلجالي (فيرونا)

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (دينامو زغرب)، هشام بوعلوي (نيس)، رياض محرز (الأهلي السعودي)، فارس شايبي (فرانكفورت)

خط الهجوم: بغداد بونجاح (السد)، محمد الأمين عمورة (فولفسبورج)



تشكيل السودان ضد الجزائر في كأس أمم أفريقيا

فيما جاء تشكيل السودان ضد الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: مونجد أبوزيد

خط الدفاع: محمد أحمد سعيد، مصطفى محمد عبد القادر، ياسر عوض بوشارة، باخيت نميرا

خط الوسط: أبواغلا محمد، عبد الرزاق طه، عمار كامل الدين طيفور، محمد مأمون، صلاح الدين عادل أحمد

خط الهجوم: أبو بكر مأمون

مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025

يبدأ منتخب الجزائر البطولة بمواجهة عربية خالصة أمام صقور الجديان وعينه على استعادة الهيبة القارية والمنافسة بقوة على اللقب متسلحا بكتيبة من النجوم المحترفين بالدوريات الأوروبية في مجموعة تضم معهم بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

في المقابل يأمل منتخب السودان في الظهور بشكل مشرف وتحقيق مفاجأة أمام المرشح الأول في المجموعة، والخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في التأهل للدور التالي.

مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2025

24 ديسمبر: بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ـ أقيمت الساعة 2:30 عصرا.

24 ديسمبر: الجزائر والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: غينيا الاستوائية والسودان ـ الساعة 5 مساء.

28 ديسمبر: الجزائر وبوركينا فاسوـ الساعة 7:30 مساء.

31 ديسمبر: غينيا الاستوائية والجزائر ـ الساعة 6 مساء.

31 ديسمبر: السودان وبوركينا فاسوـ الساعة 6 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.