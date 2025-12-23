رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: المركز التجاري «Ismailia Out Let» يخدم التاجر ويقضي على الأسواق العشوائية

18 حجم الخط

ثمَّن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أمين الصندوق المساعد لاتحاد الغرف التجارية، جهود اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لإنشاء مُجمع تجاري مُتكامل على موقع مُتميز بمدينة الإسماعيلية، وهو مركز الإسماعيلية التجاري «Ismailia Out Let».

وأشار إلى أنه يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بـ"المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية.

مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو

وأوضح الشافعي، أنه من المقرر الافتتاح الرسمي للمركز، الخميس المقبل، ليخدم أبناء المحافظة وضيوفها.

توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية

وأشار أكرم الشافعي إلى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الأسواق العشوائية.



قوة السوق ومقوماته

ويضم السوق الحضري الجديد 117 محلًا تجاريًا بمساحة 16 مترًا للمحل الواحد، إضافة إلى مطعم رئيسي وكافتيريا على مساحة 700 متر، و2 كافتيريا بساحة 32 مترًا لكل منهما، فضلًا عن دورات مياه منفصلة للرجال والسيدات، ومنظومة إطفاء حريق، وشبكة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، ومسجد لأداء الصلوات.

أضاف الشافعي، أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير المنطقة التي تُعد واحدة من أقدم المناطق التاريخية بالمدينة، ومواجهة الأسواق العشوائية التي تسببت في غلق العديد من الشوارع الرئيسية، وأثرت سلبًا على حركة المرور والمظهر الحضاري.



