الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: المركز التجاري «Ismailia Out Let» يخدم التاجر ويقضي على الأسواق العشوائية

مركز الإسماعيلية
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو
18 حجم الخط

ثمَّن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أمين الصندوق المساعد لاتحاد الغرف التجارية، جهود اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لإنشاء مُجمع تجاري مُتكامل على موقع مُتميز بمدينة الإسماعيلية، وهو مركز الإسماعيلية التجاري «Ismailia Out Let». 

محافظ الإسماعيلية يلتقي طالبات مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات خلال زيارتهن لمركز الوثائق

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها الميدانية لفحص شكوى تعدٍ على أراض زراعية بأبوصوير

وأشار إلى أنه يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بـ"المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية.

مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 

وأوضح الشافعي، أنه من المقرر الافتتاح الرسمي للمركز، الخميس المقبل، ليخدم أبناء المحافظة وضيوفها.

توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية

وأشار أكرم الشافعي إلى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الأسواق العشوائية.
 

 

مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 
مركز الإسماعيلية التجاري، فيتو 

قوة السوق ومقوماته 

ويضم السوق الحضري الجديد 117 محلًا تجاريًا بمساحة 16 مترًا للمحل الواحد، إضافة إلى مطعم رئيسي وكافتيريا على مساحة 700 متر، و2 كافتيريا بساحة 32 مترًا لكل منهما، فضلًا عن دورات مياه منفصلة للرجال والسيدات، ومنظومة إطفاء حريق، وشبكة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، ومسجد لأداء الصلوات.

أضاف الشافعي، أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير المنطقة التي تُعد واحدة من أقدم المناطق التاريخية بالمدينة، ومواجهة الأسواق العشوائية التي تسببت في غلق العديد من الشوارع الرئيسية، وأثرت سلبًا على حركة المرور والمظهر الحضاري.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية مركز الإسماعيلية التجاري الأسواق العشوائية الغرفة التجارية التجار أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال

مواد متعلقة

التحفظ على بجعتين بسوق الأسماك المطور بالإسماعيلية ونقلهما لـ محمية أشتوم الجميل

محافظ الإسماعيلية يلتقي طالبات مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات خلال زيارتهن لمركز الوثائق

استنفار أمني بالإسماعيلية استعدادا لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (فيديو)

القبض على عدد من مروجي المخدرات خلال حملة أمنية بالإسماعيلية (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads