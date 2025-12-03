وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة والإعادة

18 حجم الخط

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم من غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة حول سير عمليات التصويت في المحافظات التي تشهد انتخابات مجلس النواب 2025، بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، إلى جانب جولة الإعادة في لجنة أطسا بمحافظة الفيوم والتى تستمر على اليوم والغد.

انتظام عمليات التصويت وإقبال كبير من الناخبين

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تقارير متابعة غرفة العمليات بالوزارة علي مدار اليوم أكدت انتظام عمليات التصويت وسط إقبال كبير من الناخبين من مختلف الفئات، ويتم التعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بأهمية المتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تشهد عقد الانتخابات وتوفير سبل الراحة للناخبين وتقديم كافة التيسيرات لسلامتهم، ولا سيما كبار السن وذوي الهمم.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، غرفة العمليات المركزية بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف العمليات ومراكز السيطرة بالمحافظات حتي موعد غلق اللجان اليوم والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المبذولة من قيادات الإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمساهمة في انتظام العملية الانتخابية بالشكل اللائق بالدولة المصرية.

