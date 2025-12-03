الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

غرفة عمليات حزب المؤتمر
غرفة عمليات حزب المؤتمر
18 حجم الخط

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية في المحافظات بإنتخابات مجلس النواب للدوائر الملغاة، حيث رصدت الغرفة حتى منتصف اليوم ما يلي:

 

انتخابات مجلس النواب 

 

وفى محافظة الفيوم، إقبال كثيف من الناخبين على اللجان منذ الساعات الأولى، وسط انتظام كامل في عملية التصويت وتعاون من الناخبين.

ومحافظة أسيوط متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية داخل اللجان، مع استمرار توافد الناخبين.

وفى محافظة سوهاج تغطية شاملة لحركة التصويت بين اللجان، ورصد التزام كامل بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.مع إقبال متوسط بدائرة طهطا.

ومحافظة قنا حضور واضح من القبائل والعائلات لدعم مرشحي الحزب، في أجواء يسودها الانضباط والالتزام.

مجلس النواب، وأكد النائب أحمد خالد ممدوح استمرار المتابعة اللحظية لجميع مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع مرشحي الحزب في المحافظات.

كما وجّه مناشدة للأهالي بالنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه الأقدر على تمثيلهم تحت قبة البرلمان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب المحافظات غرفة العمليات المركزية مجلس النواب

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads