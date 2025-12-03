غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

18 حجم الخط

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية في المحافظات بإنتخابات مجلس النواب للدوائر الملغاة، حيث رصدت الغرفة حتى منتصف اليوم ما يلي:

انتخابات مجلس النواب

وفى محافظة الفيوم، إقبال كثيف من الناخبين على اللجان منذ الساعات الأولى، وسط انتظام كامل في عملية التصويت وتعاون من الناخبين.

ومحافظة أسيوط متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية داخل اللجان، مع استمرار توافد الناخبين.

وفى محافظة سوهاج تغطية شاملة لحركة التصويت بين اللجان، ورصد التزام كامل بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.مع إقبال متوسط بدائرة طهطا.

ومحافظة قنا حضور واضح من القبائل والعائلات لدعم مرشحي الحزب، في أجواء يسودها الانضباط والالتزام.

مجلس النواب، وأكد النائب أحمد خالد ممدوح استمرار المتابعة اللحظية لجميع مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع مرشحي الحزب في المحافظات.

كما وجّه مناشدة للأهالي بالنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه الأقدر على تمثيلهم تحت قبة البرلمان.

