استعدادا للامتحانات، وكيل التعليم يلتقي رؤساء كنترولات المرحلتين الإعدادية والثانوية بالفيوم

التقى الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رؤساء كنترولات المدارس الإعدادية والثانوية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الحالي 2025 / 2026، وتناول خلال اللقاء القرارات واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات النقل الوزارة على ضرورة بذل مزيدًا من الجهد لتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري أثناء فترة الامتحانات.

تعليمات سير الامتحانات وأعمال الكنترول

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تم استعراض تعليمات إدارة امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، ومنها الانتهاء الفوري من رصد جميع التقييمات وسجلات الرصد بدقة تامة، واعتماد جميع التقييمات وكشوف رصد الدرجات من معلم المادة والمعلم الاول والسيد مدير المدرسة، مراعاة الانضباط والدقة في جميع إجراءات الكنترول، توقيع إقرارات الموانع لجميع أعضاء الكنترول وخروج أصحاب الموانع من التشكيل، رصد الدرجات يدويًا في الشيت الورقي، مع متابعة ومراجعة كشوف الدرجات من معلمي المواد وملفات الإنجاز أثناء رصد الدرجات، تشكيل لجنة خاصة من الكنترول لمراجعة رصد الدرجات للامتحان التحرير ودرجات التقييمات بدقة، منع الكشط أو الشطب أو التعديل في درجات التقييمات منعًا باتًا، مراجعة نسبة 10% من أوراق الإجابة من قبل موجه المادة المختص قبل رصد الدرجات، مراجعة واعتماد نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح من خلال لجنة من معلمي المادة، التحقق من دقة وشفافية عملية التصحيح في الكنترولات، ومراجعة نتائج التصحيح.

ضوابط أعمال التصحيح

كما تم استعراض ضوابط أعمال التصحيح، ومنها منع التصحيح داخل المدرسة بعد الساعة 7 مساءً، توقيع المعلم ثلاثيًا على ورقة الإجابة، رصد الدرجات باللغة العربية فقط

الشهادات والنتائج

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بتشكيل لجنة لطباعة وتسليم الشهادات للطلاب أو أولياء الأمور دون تحصيل أي رسوم، ومراجعة النتائج بدقة قبل اعتمادها من مدير عام الإدارة التعليمية وإعلانها رسميًا.

تم التأكيد على أن الامتحانات تمثل أمنًا قوميًا، ويجب الالتزام التام بجميع التعليمات لضمان سيرها بشكل منتظم ومنضبط، في إطار ضمان الشفافية والانضباط في أعمال الامتحانات والتقييمات.

