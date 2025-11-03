يبحث كثيرون عن ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟ خاصة وأن قرآن الفجر مشهود، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)، ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي ركعتي الفجر قبل الصلاة، وكان يقرأ ببعض السور والآيات فيها، وخلال السطور التالية سنتعرف علي ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر فإلى التفاصيل.

ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأداء ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، وذكر أحاديث صحيحة عن السور التي كان يقرأها الرسول قبل صلاة الفجر حيث ذكر رحمه الله:

- عَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَقْرَأُ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ في الأُولَى مِنْهُمَا: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ومَا أُنْزِلَ إِليْنَا [البقرة:136] الآيةُ الَّتي في البقرة، وفي الآخِرَةِ مِنهما: آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسلمُونَ [آل عمران:52].

وفي روايةٍ: في الآخرةِ الآية الَّتي في آلِ عِمرانَ: تَعَالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنا وَبَيْنُكُمْ} [آل عمران:64]. رواهما مسلم.

- عنْ أَبي هُريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قرَأَ ف رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ رواه مسلم.

- وعنِ ابنِ عمر رضِيَ اللَّه عنهُما، قَالَ: رمقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا يقْرَأُ في الرَّكْعَتيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ وقل هُوَ اللَّه أَحَدٌ رواهُ الترمذي، وقال: حديثٌ حَسَنٌ.

ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر وأنهما سنة مؤكدة سفرًا وحضرًا، وأن السنة للرجل والمرأة الإتيان بهذه السنة، ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر.وذكرت دار الإفتاء المصرية في فتوي سابقىة ومنشورها عبر موقعها الرسمي أن مِن الأمور التي رغَّبت فيها السُّنَّة المطهرة وأكدت عليها في غير موضع: ركعتا الفجر، أي: سنته؛ فقد ورد في السُّنَّة المشرفة أن ركعتي الفجر خيرٌ من متاع الدنيا، وأنهما من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يدعها صلى الله عليه وآله وسلم لا سفرًا ولا حضرًا

فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» أخرجهما الإمام مسلم.

وورد أيضًا عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ" متفقٌ عليه.

قال الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 305، ط. مؤسسة الرسالة): [وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرًا وحضرًا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى سنة راتبة غيرهما] اهـ.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والبزار في "المسند"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار".

وذكرت دار الإفتاء أن الأصل أن تؤدى ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة؛ لما روته أمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» أخرجه الترمذي في "السنن"، والطبراني في "الكبير".

ثبت عنه أنه كان ﷺ في ركعتي الفجر يقرأ كما في حديث أبي هريرة وابن عمر، بـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الركعتين، في الأولى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وفي الثانية قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يعني بعد الفاتحة.وهاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص؛ لأن في الأولى البراءة من جميع ما يعبده المشركون من دون الله، والسورة الثانية قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هي أيضًا سورة الإخلاص، تعدل ثلث القرآن وهي محضة لتوحيد الله والإخلاص له وبيان صفاته، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: إنها تعدل ثلث القرآن.

وفي حديث ابن عباس أنه ربما قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران، وهما أيضًا آيتان في الإخلاص، الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة:136] هذه آية البقرة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية بعد الفاتحة آية آل عمران قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كلمة عدل بيننا وبينكم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا يعني عن الحق وعن توحيد الله فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64].

