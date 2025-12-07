الإثنين 08 ديسمبر 2025
شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، احتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في دورتها الثامنة لعام ٢٠٢٥، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والأكاديمية.

 

السيرة المهنية والإنسانية للدكتور محمد ربيع ناصر

استُهلت الفعاليات بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود الشحات أنور، ثم عرض فيلم وثائقي تناول السيرة المهنية والإنسانية للدكتور محمد ربيع ناصر، وجهوده في دعم التعليم والبحث العلمي.

وفي كلمته، رحّب وزير الأوقاف بالحضور، موجّهًا التحية لصاحب الجائزة قائًلا: «أيها الإنسان النبيل، علمتنا التجربة أن لكل إنسان خطًا رسمه الله له، وقد قدّر الله للدكتور محمد ربيع ناصر أن يكون عالمًا نبيلًا يسهم في رفعة هذا الوطن بالعلم. وقد رصد هذه الجائزة لتكون مغناطيسًا يجذب العلم. وباسمي وباسم وزارة الأوقاف وباسم مقاصد الشريعة، أتقدم لكم بكل المحبة والتقدير… أدامكم الله لمصر وبارك فيكم».

وزير الأوقاف يشهد احتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي

وشهدت الاحتفالية حضور كل من: المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة منال عوض - وزير التنمية المحلية، والدكتور مفيد شهاب - وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، واللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية، الدكتور يحيى عبد العظيم المشد - رئيس جامعة الدلتا، الدكتور محمد ربيع ناصر - رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والسيد محمود الشريف - نقيب الأشراف، الدكتور محمد أبو هاشم - أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وقد حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور محمد ربيع ناصر، كما قدّمت جامعة الدلتا درع تكريم إلى وزير الأوقاف؛ تقديرًا لدوره في دعم قضايا العلم والمعرفة. واختُتم اللقاء بتكريم الفائزين بالجائزة في مختلف فروعها، إلى جانب تكريم «شخصية العام – جيل الرواد والعطاء»؛ تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة البحث العلمي.

