استمرار أعمال إصلاح واجهات المنازل والفلنكات المتضررة جراء حادث قطار طوخ (صور)

تواصل محافظة القليوبية بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، أعمال إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ بعد رفع الحاويات (الكونتنرات) التي تسببت في التلفيات.

إصلاح واجهات المنازل المتضررة والفلنكان

وأوضحت محافظة القليوبية أن أعمال الإصلاح تشمل كافة الأضرار التي لحقت بواجهات المباني وإعادة تأهيلها وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات وإعادة الوضع إلى طبيعته بسرعة، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمنازل بواسطة لجنة الهندسة لسلامة المنشآت بالمدينة.

تطورات حادث حاويات قطار طوخ

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف المعاناة عن الأهالي المتضررين من حادث حاويات طوخ والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثير أعمال الإصلاح على الحركة اليومية بالمنطقة.

لجنة مشكلة من محافظ القليوبية لفحص المنازل المتضررة من قطار طوخ

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من محافظ القليوبية لفحص المنازل المتضررة من حادث قطار البضائع بناحية السفاينة بدائرة مركز طوخ، عن تضرر عدد من المبانى المطلة مباشرة على السكة الحديد بالواجهة الشرقية.

وأوضح التقرير أن العقار الأول، المملوك لـ صلاح الدين فهيم وهدى فهيم، والمكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، تعرض لكسر وتصدع بالحائط الخارجى بالدور الأول العلوى بمسطح متضرر يقدر بنحو 10 أمتار مربعة.

وفيما يخص العقار الثانى المملوك لـمحمد عبد العزيز، والمكون من دور أرضى و4 أدوار علوية، رصدت اللجنة كسرًا واختراقًا بالحائط الخارجى بالدور الأرضى بكامل الواجهة بمسطح يقارب 12 مترًا، إلى جانب كسر بالجزء الخرسانى أعلى البوابة.

أما العقار الثالث المملوك لـ عماد عبد الهادى عبد الغنى، والمكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، فقد شهد تهدم جزء كبير من حائط الدور الأرضى ووجود فتحة كبيرة بالحائط بمسطح متضرر يقدر بنحو 9 أمتار.

وأشار التقرير إلى أن العقار الرابع، المملوك لـ شرقاوى السيد على، والمكون من دور أرضى وأول علوى، تعرض لكسر بحائط الواجهة بالدور الأول العلوى وتصدع كامل بالباكية، فضلًا عن كسر بالجزء السفلى الخرسانى لبلكونة الدور الأول.

كما رصدت اللجنة بالعقار الخامس، المملوك لـ محمدى متولى عبد الله، والمكون من دور أرضى وأول علوى، كسرًا واختراقًا بالحائط الخارجى بالدور الأرضى بالواجهة، مع تصدع بحائط آخر من جهة الواجهة.

وبالنسبة للعقار السادس، المملوك لورثة عوض نصار، والمكون من دور أرضى و4 أدوار علوية، تبين تهدم حائط ببلكونة الدور الأول العلوى بطول تقريبى 8 أمتار وارتفاع نحو 1.20 متر، مع كسر بالجزء السفلى الخرسانى للبلكونة.

