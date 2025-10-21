محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بمختلف المراكز، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين حركة المرور والمظهر الحضاري.

وأشار المحافظ أن مشروع الرصف يمثل أحد الأدوات الرئيسية للمحافظة فى تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات لضمان تعظيم الاستفادة منها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام مديرية الطرق والنقل، أنه يجري تنفيذ مراحل جديدة من مشروعات الرصف ببلاط الإنترلوك بعدد من المراكز، تشمل استكمال أعمال المرحلة الثانية بحي البرى بمدينة الخارجة بإجمالي نحو 33 ألف متر مسطح، وبمركز باريس بإجمالي 16 ألف متر مسطح، إلى جانب مواصلة الأعمال بمركز الفرافرة بمساحة 10 آلاف متر مسطح، فضلًا عن الانتهاء من رصف مدخل مدينة الداخلة باتجاه قرية أسمنت (بالأسفلت ) بطول 2 كم (كمرحلة أولى) ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمركز.

وأشار مدير الطرق بالوادي الجديد، الى متابعة مشروعات الرصف بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مضيفًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المدن والقرى وجميع المواقع، موضحا الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

وأكد استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع جميع القطاعات الأخرى لإحداث نقلة نوعية هائلة فى مختلف المجالات على مستوى المحافظة خلال الفترة القادمة سرعة استكمال المشروعات الجارى العمل بها منذ فترة طويلة والانتهاء منها فى أسرع وقت للاستفادة منها فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

