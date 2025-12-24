الأربعاء 24 ديسمبر 2025
مصرع وإصابة 19 شخصا في انقلاب ميكروباص بنصر النوبة بأسوان

لقي شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرون، اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قورتة ثالث التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ لمدير أمن أسوان

وكان مدير أمن أسوان تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قورتة في نصر النوبة، وأسفر عن إصابة ١٨ شخصا ومصرع شخص سوداني الجنسية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم إمبو المركزي لتلقى الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفقًا لحالتهم الصحية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم إمبو العمومية، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتم تحرير محضر بالحادث، وجاري إخطار الجهات المعنية للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

