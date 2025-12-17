الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل (صور)

عملية دقيقة فى مستشفى
عملية دقيقة فى مستشفى دراو باسوان
18 حجم الخط

 أشاد اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان، بنجاح الفرق الطبية بمستشفى دراو المركزى بإشراف الدكتور محمد أبو الوفا مدير المستشفى فى إجراء جراحة عمود فقرى لمريض يبلغ من العمر 65 سنة، وذلك بواسطة الدكتور محمد عبد السميع مدرس وإستشارى جراحة المخ والأعصاب، والعمود الفقرى، والفريق المعاون له من أطباء المستشفى.

 وقدم شكره للجهود التى تبذلها هيئة الرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى مدير الفرع بالتعاون مع هيئات الإعتماد والرقابة الصحية والتأمين الشامل للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الأسوانى.

 

فيما أوضح مدير مستشفى دراو المركزى بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم إستقبال الحالات المرضية المختلفة، ولاسيما الحالات الحرجة التى تحتاج إلى تدخل جراحى فى ظل الإمكانيات والمستلزمات الطبية العديدة المتوفرة بالمستشفى.

وأشار الى ان العملية الجراحية فى العمود الفقرى تعتبر الثانية التى يتم إجراؤها بمستشفى دراو المركزى حيث كان المريض قعيد يعانى من تآكل صديدى فى الغضروف منذ سنة بالفقرات القطنية الرابعة والخامسة، وتم عمل تثبيت للفقرات عن طريق مسامير وأقطاب معدنية على ٤ مستويات وتوسيع للقناه العصبية وتنظيف للغضروف والفقرات وخروج المريض من العمليات والتأكد من عودة عمل العصب المضغوط بنسبة ١٠٠%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان دراو عمود فقرى تامين تأمين صحي شامل

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة (صور)

محافظ أسوان: لا تنتظروا شيئا من نائب ينجح بالرشاوى الانتخابية في البرلمان

محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات محدودة لدعم منظومة العمل التنفيذى بالمحليات

محافظ أسوان يبحث الإجراءات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول (صور)

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads