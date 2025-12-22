ضبط 38 صنفا مخالفا، أدوية مهربة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في صيدليات أسوان

18 حجم الخط

شن فرع جهاز حماية المستهلك بأسوان حملة مكبرة بمشاركة بالتنسيق مع هيئة الدواء، استهدفت التفتيش والمرور على عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية

وتم ضبط عدد من الأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية أخرى مهربة، بالإضافة إلى ضبط أدوية مجهولة المصدر، علاوة على ضبط أدوية خاصة بهيئة الشراء الموحد والتأمين الصحي ومحظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، وذلك بإجمالى 38 صنفا دوائيا مخالفا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتهدف هذه الحملات لضبط الأسواق ومنع التلاعب، فضلًا عن مكافحة أى ممارسات احتكارية أو ضارة تمس صحة وسلامة المواطن.

حملات رقابية وتفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم

كما تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحال الفسيخ والملوحة بمختلف المراكز والمدن، موجهًا بتكثيف الحملات بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك ضمن خطة رقابية مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق، وضمان تداول لحوم وأسماك ودواجن آمنة وصالحة للاستهلاك.

كما شدد محافظ أسوان على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة للتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالسلامة الغذائية مع التأكيد على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة.

