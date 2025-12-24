موعد مباراة النصر السعودي والزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2

18 حجم الخط

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره الزوراء العراقي على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا 2

تقام مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا للنخبة في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2

وتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا الثاني في الموسم الحالي.

وخصصت الشبكة قناة "بي إن سبورتس 1"، لنقل مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026.

كما تنقل شبكة قنوات "الكأس" الرياضية البطولة الآسيوية الثانية وخصصت قناة الكأس 6، لنقل اللقاء المرتقب.

مباراة النصر السعودي والزوراء العراقي

يدخل "العالمي" المباراة بعد ضمان تأهله إلى الدور المقبل ويهدف لتحقيق الفوز السادس في دور المجموعات، بعد تحقيق ٥ انتصارات متتالية وحصده 15 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الزوراء للخروج بنتيجة إيجابية ليؤكد تأهله إلي دور الـ 16، حيث يحتل المركز الثاني خلف النصر برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2

الوصل ضد الوحدات – الساعة 6:00 مساءً

المحرق ضد الاستقلال – الساعة 6:00 مساءً

الأهلي القطري ضد أنديخون – الساعة 6:00 مساءً

أركاداج ضد الخالدية – الساعة 6:00 مساءً

النصر ضد الزوراء – الساعة 6:00 مساءً

جوا ضد استقلال دوشنبه – الساعة 6:00 مساءً

