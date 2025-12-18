دولة التلاوة.. ومضة روحية ولكن!

18 حجم الخط

جاء برنامج دولة التلاوة كإشارة لافتة في مشهد إعلامي ديني افتقد طويلًا محاولات جادة لإحياء فن التلاوة القرآنية بوصفه قيمة روحية وثقافية، لا مجرد أداء صوتي. فالبرنامج، الذي أطلقته وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يسعى إلى استعادة المدرسة المصرية في التلاوة، تلك التي منحت مصر مكانتها التاريخية في عالم الصوت القرآني.

نجح البرنامج في إعادة القرآن إلى دائرة الاهتمام العام بلغة إعلامية معاصرة، تخاطب أجيالًا تشكّلت داخل فضاء رقمي سريع، وهو ما بدا واضحًا في الإقبال الكبير من المتسابقين وتفاعل الجمهور. كما يُحسب له اعتماده على لجان تحكيم علمية رفيعة، ما أضفى على التجربة قدرًا من الجدية والمصداقية.

غير أن الجدل الذي صاحب اختيار إعلامية لتقديم البرنامج كشف إشكالية أعمق تتجاوز الشخص إلى الفكرة ذاتها؛ فالنقاش أعاد طرح سؤال دور المرأة في الإعلام الديني، وذكّر بتاريخ مصري لم يكن فيه هذا الحضور غريبًا أو مستحدثًا. ومن ثم، فإن الاعتراضات بدت أقرب إلى هواجس ثقافية منها إلى ملاحظات مهنية أو شرعية.

في المقابل، لا يمكن إغفال ملاحظات جوهرية تتصل بطبيعة الفورمات ذاته. فالتنافسية المصحوبة بجوائز مالية كبيرة قد تدفع، ولو دون قصد، إلى تغليب الأداء الاستعراضي على الخشوع، وتحويل التلاوة من عبادة ذات مقام روحي إلى عرض يخضع لحسابات التفاعل والإبهار البصري. كما أن التركيز على المقامات والأداء الصوتي يثير تساؤلات مشروعة حول موقع التدبر والمعنى في معايير التقييم.

يبقى دولة التلاوة تجربة مهمة ومحل تقدير، لكنها ليست بمنأى عن النقد. فهي ومضة روحية أعادت فتح النقاش حول علاقة الإعلام بالتراث الديني، وحول كيفية تقديم القرآن الكريم للأجيال الجديدة دون أن يفقد جلاله وهيبته.

والرهان الحقيقي لا يكمن في الإشادة المطلقة ولا في الرفض الحاد، بل في تطوير التجربة بحيث تظل التلاوة فعل عبادة أولًا، قبل أن تكون مشهدًا إعلاميًا.. أنا شخصيًا أتابعه بحب وشغف عكس برامج كثيرةً لم يعد المشاهد يعيرها التفاتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.