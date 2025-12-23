زويل ورسائل الأمل!

18 حجم الخط

رغم ما يخيّم على المشهد العام من أزمات اقتصادية، وتراكم ديون، وتعقيدات جيوسياسية تضغط على الإقليم بأسره، فإن اليأس ليس خيارًا يليق بأمة كُتب تاريخها بالحضارة قبل أن تُكتب فيه الأزمات. فالتاريخ لا يُقاس بلحظات العثرات، بل بقدرة الشعوب على النهوض بعدها، ومصر كما قال العالم الجليل الدكتور أحمد زويل لم تكن يومًا فقيرة، لأن الثروة الحقيقية لا تُختزل في الأرقام، بل تُقاس بنوعية الإنسان.

لقد أدرك زويل، بعين العالِم ووعي المؤرخ، أن الموارد المادية متقلبة بطبيعتها؛ تأتي وتذهب، تزدهر وتضمحل، أما الثابت الوحيد في معادلة النهضة فهو العامل البشري. ومصر، بكل ما تمر به، لا تزال تمتلك كنزها الأثمن: إنسانًا صبورًا، مبدعًا، قادرًا على التكيف، أثبت في الداخل والخارج أنه متى أُتيحت له الفرصة، صنع المعجزات في العلم والفكر والثقافة والعمل.

وليس غريبًا أن تصهر الشدائد معدن المصريين فتُظهر أصلهم وقت المحن؛ فهذه سمة أمة تشكّلت شخصيتها عبر آلاف السنين من مواجهة القحط والاحتلال والانكسار ثم الانبعاث. في كل مرة ظن فيها البعض أن الطريق قد انسد، خرج من بين الركام من يعيد إشعال شعلة الأمل. فالمحن لم تكن يومًا نهاية المصريين، بل كانت على الدوام لحظة اختبار يعقبها تشكّل جديد أكثر صلابة ووعيًا.

إن أخطر ما قد تواجهه الأمم ليس الفقر ولا الدَّين ولا الضغط الخارجي، بل فقدان الثقة في الذات. وهنا تكمن جوهرية رسالة زويل: حين تؤمن الأمة بإنسانها، وتمنحه القدوة الصادقة، وتفتح أمامه آفاق العدل وتكافؤ الفرص، تتحول الطاقة الكامنة إلى قوة دافعة، ويتحول الأمل من شعور عاطفي إلى مشروع وطني.

صحيح أن التحديات الجيوسياسية تفرض كلفًا باهظة، وأن الواقع الاقتصادي يتطلب قرارات شاقة، لكن الشعوب العظيمة لا تُقاس بسهولتها في الرخاء، بل بقدرتها على الصمود في العسر. ومصر، التي حملت راية الحضارة يومًا ما، قادرة بإرادة أبنائها على أن تتجاوز سحابات العقبات، لا بالإنكار، بل بالوعي والعمل والإصرار.

وحين يلتف المصريون حول أمل مشترك، وتعود الوطنية معنى جامعًا لا شعارًا مستهلكًا، ستبدأ النهضة الحقيقية. عندها فقط، سنكتشف أن السؤال لم يكن: هل ستنهض مصر؟ بل: كيف نهضت مرة أخرى؟ وستنهض.. لأن معدن المصريين لا يصدأ، ولأن الأمم التي تمتلك إنسانًا حيًّا في ضميرها لا تعرف السقوط النهائي.

