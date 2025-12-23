وزير التعليم: لدينا 62 ألف مدرسة وحوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة

18 حجم الخط

قال محمد عبد اللطيف، وزير التعليم والتعليم الفني: إن حوادث الاعتداء على أطفال المدارس فردية ومؤسفة للغاية، وأن هناك ضوابط حازمة وقوية تُتخذ، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل، قائلًا: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا.. وأولادنا فوق الجميع».



وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الصورة”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية “النهار”،: 'شعرت بالانزعاج وحفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أرى حفيدي، والأمر لن يكون فيه أي تهاون، وتم اتخاذ 17 قرارا في كتاب دوري تم توجيهه إلى المدارس، وهناك لجان تعمل يوميا بشكل مستمر لتنفيذ هذه الإجراءات'.

الأوضاع داخل المدارس الحكومية



وعن الأوضاع داخل المدارس الحكومية، قال وزير التعليم: أمان ولادنا مفيهوش كلام، والمدارس الحكومية تشهد متابعة مستمرة، وهناك لجان تزورها بشكل مستمر، ومديرو الإدارات والمديريات عملهم في الميدان مع أولادنا داخل المدارس وليس المكاتب وكافة الإجراءات تُنفذ داخل المدارس الحكومية بحسم، وبعض هذه المدارس تتوفر بها كاميرات حاليا، وجار استكمال منظومة الكاميرات'، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.

الإشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب تراخيص المدرسة

وأضاف وزير التعليم: 'لدينا 62 ألف مدرسة، الأمر لم يصل لكونه ظاهرة، ولدينا 3 حوادث فردية، وبعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كان بها تقصير، وهناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع'.

وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار الإشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب تراخيص المدرسة، موضحًا أن سحب ترخيص المدرسة يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس صعبًا، لكن يكون لمالك المدرسة الحق في بيعها، إلا أن الإشراف المالي والإداري يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تماما.

