وزير التعليم يكشف الفرق بين تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا فرق بين تنسيق نظام الثانوية العامة وتنسيق البكالوريا، والفرق بينهما أن كل مجموعة سيتم تنسيقها لوحدها، بعيدا عن الأخرى.



وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": "شهادة البكالوريا تساوي شهادة الثانوية العامة، وهى شهادة وطنية صادرة بقانون، مثلها مثل الثانوية العامة".



وأضاف: " تلقينا تكليفات رئاسية لتدريس البرمجة فى المدارس، ولذلك توجهنا لليابان للاستفادة من تجربتها فى ذلك، وهناك 778 ألف طالب سجلوا على منصة تعليم البرمجة من أصل 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، وسيتم منح الطالب شهادة معتمدة فى البرمجة من جامعة هيروشيما اليابانية".



وأوضح: "التابلت مستمر فى المدارس الحكومية وهى تجربة ناجحة"، موضحا أنه لا يوجد وزير تعليم سابق راض عن نظام الثانوية العامة".

قال: "لدينا استراتيجية للدولة، وهي استراتيجية مصر 2030، ويطبقها الوزراء السابقون واللاحقون ومن يأتي بعدي، لكن في بعض الأحيان يكون هناك تدخلات، مثل حل مشكلة الكثافة، قد تختلف آليات تنفيذها، وكذلك ملف الحضور وعجز المدرسين، لكن في النهاية الاستراتيجية ثابتة والجميع يعمل على تنفيذها".

وأوضح: "كل قرار أخذناه في الوزارة إلى الآن، تنفيذه في الميدان أفضل من الخطة الموضوعة"، نافيا أن تكون قراراته غير مدروسة، مؤكدًا أنها مبنية على الواقع الميداني، قائلًا: "نحن نتعامل مع 25 مليون طالب في قضية مهمة وهي قضية التعليم، وما ينفعش تكون هناك قرارات غير مدروسة أو فجائية ".

