تعليم الشيوخ: 20% من الرياضيين مهددون بالحرمان من عضوية "المهن الرياضية"

حذر الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، من حرمان التحاق وانضمام أكثر من 20% من الرياضيين لنقابة المهن الرياضية، لعدم انطباق الشروط المستحدثة بالتعديل الجديد.

مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

حق كل رياضي في الالتحاق بنقابة المهن الرياضية

وطالب النائب، بضرورة منح كل رياضي حاصل على ميدالية دولية أو أولمبية أو قارية أو دولية إلى نقابة المهن الرياضية دون أي شروط.

تحذير من تداخل الاختصاصات بعد تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

فيما حذر الدكتور محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، دون تداخل الاختصاصات في المهن الرياضية بعد تعديل القانون.

مراجعة صياغات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وشدد النائب على أهمية مراجعة الصياغات الواردة في مشروع القانون، لمنع التداخل في الاختصاصات بين الوزارات في شئون النقابات المهنية.

من جهته أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية التركيز على قطاع الرياضة.

وقال: الرياضة لم تعد هواية بينما تحولت إلى صناعة، يجب الاهتمام بها والتركيز عليها.

