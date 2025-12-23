أخبار الرياضة اليوم.. تطورات المصابين في منتخب مصر.. الأهلي يخسر من المحلة.. ورونالدو يوسع إمبراطوريته العقاربة

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

فاز منتخب نيجيريا على تنزانيا بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى، من دور المجموعات ل بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 من المجموعة الثالثة.

فاز غزل المحلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر ستاد غزل المحلة.



وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8. فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43. وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي.

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم عن أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها، محمد حمدي، مدافع المنتخب، أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، وأيضًا أظهرت الفحوص الخاصة بمصطفى محمد، إصابته بكدمة في الكاحل، وذلك عقب مشاركتهما في مباراة زيمبابوي، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفراعنة 2-1 في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إطلاق مسابقة جديدة تحت مسمى كأس العالم للأندية FIFAe، حيث ستنضم إلى باقة مسابقات الرياضات الإلكترونية على Football Manager اعتبارًا من عام 2026.

فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره بنين بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن لقاءات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب 2025

أحرز أهدف منتخب الكونغو الديمقراطية ثيو بونجوندا في الدقيقة 16.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية ان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي وأسطورة ريال مدريد توسيع إمبراطوريته العقارية بشراء فيلتين في قلب البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز اشتريا فيلتين في أحد منتجعات البحر الأحمر.

وعبر البرتغالي رونالدو وأسطورة ريال مدريد عن سعادته البالغة بشراء المنتجع الجديد: "أصبح لدينا الآن منزل هنا".

وعلاوةً على ذلك، يُعزز اللاعب البرتغالي ثروته بامتلاك عقارين في واحدة من أكثر الوجهات سحرًا وخصوصيةً في العالم.

