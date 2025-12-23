وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي (صور)

18 حجم الخط

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء، يأتي ذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي على الإنجازات الأخيرة للنادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لجميع الأندية الوطنية للنهوض بالرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

يأتي هذا اللقاء بعد أن قام الوزير صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

وعلمت فيتو أن صبحي نظم الزيارة لتقديم التهنئة لمجالس إدارات تلك الأندية، بعد نجاحهم في الانتخابات الأخيرة، ومناقشة بعض الأمور الخاصة بتلك الأندية.

فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا مساء اليوم، لبحث العديد من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها ملف التجديد لعدد من مديري الفروع، وإجراء بعض التغييرات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بإدارة فرع التجمع الخامس.

كما يتضمن اجتماع مجلس الإدارة مناقشة عدد من الملفات الخاصة بفريق كرة القدم، إلى جانب عدد من القضايا الإدارية والتنظيمية الأخرى ذات الأهمية خلال المرحلة الحالية.

