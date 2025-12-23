الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي (صور)

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
18 حجم الخط

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عقد اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء، يأتي ذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي على الإنجازات الأخيرة للنادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لجميع الأندية الوطنية للنهوض بالرياضة المصرية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

يأتي هذا اللقاء بعد أن قام الوزير صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي

وعلمت فيتو أن صبحي نظم الزيارة لتقديم التهنئة لمجالس إدارات تلك الأندية، بعد نجاحهم في الانتخابات الأخيرة، ومناقشة بعض الأمور الخاصة بتلك الأندية.

 

اجتماع مجلس إدارة الأهلي 

فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا مساء اليوم، لبحث العديد من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها ملف التجديد لعدد من مديري الفروع، وإجراء بعض التغييرات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بإدارة فرع التجمع الخامس.

كما يتضمن اجتماع مجلس الإدارة مناقشة عدد من الملفات الخاصة بفريق كرة القدم، إلى جانب عدد من القضايا الإدارية والتنظيمية الأخرى ذات الأهمية خلال المرحلة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الزمالك وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة محمود الخطيب

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، تعادل إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة في الشوط الأول

سر زيارة وزير الرياضة لـ الأهلي والزمالك اليوم

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة، الجمعة

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا وتنزانيا في أمم إفريقيا

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الشرع فى ارتداء المرأة للنقاب فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads