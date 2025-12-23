طبيب منتخب مصر يكشف موقف ثنائي الفريق من مواجهة جنوب إفريقيا

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم عن أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها، محمد حمدي، مدافع المنتخب، أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، وأيضًا أظهرت الفحوص الخاصة بمصطفى محمد، إصابته بكدمة في الكاحل، وذلك عقب مشاركتهما في مباراة زيمبابوي، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفراعنة 2-1 في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليا في المغرب حتى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الخامسة من مساء يوم الجمعة 26- 12- 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

