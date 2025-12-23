فيفا يطلق مسابقة جديدة تحت مسمى كأس العالم للأندية للألعاب الإلكترونية

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إطلاق مسابقة جديدة تحت مسمى كأس العالم للأندية FIFAe، حيث ستنضم إلى باقة مسابقات الرياضات الإلكترونية على Football Manager اعتبارًا من عام 2026.

بطولة جديدة تحت رعاية الفيفا

وللمرة الأولى في تاريخ الرياضات الإلكترونية، ستشهد منافسات Football Manager انضمام مسابقة للأندية، وذلك في خطوة من شأنها أن تُقرِّب هذه اللعبة الافتراضية من عشاق كرة القدم أكثر من أي وقت مضى.

وستشهد هذه المسابقة الجديدة تنافس كبريات الأندية من مختلف أنحاء العالم في سعي إلى تحقيق مجد عالمي في الرياضات الإلكترونية، حيث ستمنح اللاعبين الفرصة لتمثيل فِرقهم المفضلة في تجربة كروية رقمية وغامرة بالكامل.

وتنطوي هذه المسابقة على إبراز قدرة اللاعبين على إظهار علو كعبهم في الجوانب التكتيكية ومهاراتهم في إدارة فِرقهم وبناء تشكيلاتهم على المدى الطويل في سياق تنافسي ضمن مسابقة رياضية إلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته النسخة الافتتاحية التي استضافتها ليفربول عام 2024، والتي حظيت بإشادة واسعة من مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال وحصلت على عدة جوائز ذات صلة اعترافًا بنهجها المبتكر.

فخلال عام 2026، سيُتيح النظام التأهيلي الموسع للفِرق من جميع أنحاء العالم إمكانية التنافس وتعيين ممثليها الرسميين في المسابقة، إذ ستكون هذه الفعالية عبارة عن مزيج بين الشغف الكروي وعُمق الدهاء الاستراتيجي في لعبة Football Manager، حيث تجتمع إثارة الرياضات الإلكترونية بسحر كرة القدم في بيئة تنافسية تُسلط الضوء على أبرز المواهب الصاعدة من الجيل القادم في إدارة الفِرق.

يُذكر أن الدعوة موجهة لأندية كرة قدم من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى هذه المنافسة، التي يمكن التسجيل فيها من الآن عبر الموقع الإلكتروني FIFA.GG، على أن يتم تأكيد مزيد من التفاصيل حول المسابقة في مطلع عام 2026.

يُذكر أن كأس العالم للأندية في كرة القدم الإلكترونية ستكون جزءًا لا يتجزأ من منصة FIFA للرياضات الإلكترونية وألعاب FIFAe الآخذة في التوسع بشكل مذهل، كما تبيَّن من خلال نهائيات FIFAe 2025 التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض. تتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني FIFA.GG.

