تخفيفًا عن المواطنين، تقديم خدمات الكسح المنزلي لغير المشتركين بمحافظات القناة

وجّه اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بتقديم خدمات الكسح المنزلي للمواطنين غير المشتركين والمحرومين من خدمة الصرف الصحي، وذلك في ضوء الدور المجتمعي الذي تضطلع به الشركة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتحسين جودة الحياة.

عقد الاجتماع الدورى لمجلس أدارة شركة مياه القناة

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، والذي ترأسه اللواء مهندس أحمد رمضان، بحضور سكرتيري عموم محافظات القناة، وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء مجلس الإدارة.

استعراض الموقف التنفيذي للعام

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس الموقف البيئي العام، وناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب متابعة مشروعات الإحلال والتجديد بمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة الثلاث، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

تشكيل لجنة دائمة لاستلام المشروعات المنفذة

كما أصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على لجان الاستلام، ومتابعة وتذليل المعوقات التي تواجه تسليم المشروعات من الجهات المنفذة، فضلًا عن تشكيل لجنة دائمة لاستلام المشروعات المنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، سواء الاستلام الابتدائي أو النهائي، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والدقة الفنية.

أبرز المرافقين خلال الجولة

ووافق المجلس على إعداد دراسة متكاملة لحصر إمكانيات الشركة من سيارات الكسح والمعدات واللوادر، مع تقديم مقترح لدعم أصول الشركة من خلال تدعيم الأسطول بسيارات دفع رباعي، وسيارات كسح، وميكروباصات، بما يسهم في تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وافق اللواء مهندس أحمد رمضان على مقترح تسعير إيجار سيارات الكسح المنزلي ومعدات الشركة وسيارات المياه للأهالي غير المشتركين والمحرومين من الخدمة، وذلك بشكل مؤقت ولحين اعتماد مشروع اللائحة التجارية الموحدة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية للخدمة، حيث تقرر تحديد سعر سيارة الكسح المنزلي سعة 4 أمتار مكعبة بقيمة 150.48 جنيهًا.

