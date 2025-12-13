رئيس مياه القناة: فض التشابكات مع الجهات الخارجية والتعامل الفوري مع الشكاوي

18 حجم الخط

أكد اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، على إنهاء وفض التشابكات مع الجهات الخارجية والتعامل الفوري مع شكاوي الواردة بقطاعات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

فض التشابكات مع الجهات الخارجية

وقال اللواء أحمد رمضان، إنه أصدر تعليماته بفض التشابكات مع الجهات الخارجية، وعلى الفور تم عقد اجتماع بمقر محطة المعالجة بعتاقة، وذلك لفحص شكوى شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بقطاع السويس بحضور كل من ممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهم: المهندسة ليلي مصطفي مساعد رئيس مجلس الإدارة للصرف الصحي، والدكتور محمد عبدالحميد رئيس قطاع المعامل والجودة، والمهندس شاكر الكيلاني مدير عام المكتب الفني للسيد رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مصطفى محمود مدير محطة المعالجة الرئيسية بعتاقة، والدكتور محمد محسن مدير معامل الصرف الصحي بالسويس، وعادل عبدالمنعم مدير عام الشئون التجارية، كما مثل شركة النصر للأسمدة مهندس سامي عبدالعليم رئيس قطاع المرافق، والمهندس عصام جمال بحر رئيس قطاع الجودة والبيئة، والدكتور مصطفى عبدالمحسن مدير إدارة االمعامل.

أخذ عينات من المياه

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أنه تم الاتفاق على أخذ عينة من المياه المنتجة من المحطة وتحليلها، وتبين أنها مطابقة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، وتم حث شركة السماد نحو سداد قيمة المديونية المستحقة عليه لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة البيئية والصحية، والإدارة الفعالة والآمنة للحمأة الناتجة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وأشار اللواء أحمد رمضان، إلى أن الإدارة السليمة للحمأة ليست مجرد إجراء بيئي، بل هي جزء لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدام، لان الحمأة موردًا يمكن الاستفادة منها بعد معالجته بالشكل الصحيح، وذلك بدلًا من أن تكون عبئًا بيئيا، وذلك يتطلب تطبيق أحدث التقنيات في التخلص الآمن منها أو إعادة استخدامها بطرق مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتا إلى الالتزام بالتشريعات والقوانين المعنية وإيمانا بدورها تجاه المحافظة على البيئة، وللتأكيد على عدم تسرب أى مخالفات للمناطق المجاورة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، حصول محطة معالجة الصرف الصحى عتاقة بمحافظة السويس، قبل عامين على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، والتي تم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لجميع المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

