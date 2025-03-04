مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال المرافق بمنطقة "شمس الحكمة"

قام المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة" من رصف الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، يرافقه المهندس محمد عبد السلام، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

وشملت الجولة، المرور على أعمال تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف للأراضي البديلة بقطاعات (A – B - C) بالمرحلة العاجلة، بجانب المرور على تنفيذ شبكات الكهرباء بنفس المنطقة ومتابعة موقف تنفيذ مدرسة رأس الحكمة للغات.

وشدد رئيس الجهاز، على الشركات المنفذة لمختلف المشروعات بالالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات في المواعيد المحددة وفق المواصفات الفنية والاشتراطات المحددة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس حسام الدين عبده، رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي (القطاع الثالث)، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال في قرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، من خلال إحدى الشركات، للتأكد من مدى مطابقتها للموقع العام المعتمد والصادر له القرار الوزاري، وكذا مطابقتها للتراخيص الصادرة للمشروع من جهاز الساحل الشمالي (القطاع الثالث).

وقد تبين تنفيذ الشركة لعدد من المنشآت السكنية طبقًا للتراخيص الصادرة من الجهاز لعدد ٣٧ رخصة بناء في مراحل مختلفة من قواعد مسلحة وأعمدة وأسقف، وكذلك مبنى الفندق بالجهة البحرية الشرقية بسعة ٣٨٠ غرفة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها للمواطنين ضمن برنامج "مسكن" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9/3/2025، وحتى يوم الثلاثاء 25/3/2025، في مواعيد مقررة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان، على مواصلة تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمدينة ناصر الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة المواصفات القياسية والجودة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحى الثانى، المجاورة الثالثة، والمخصصة بالقرعة العلنية، القطع من 2: 25، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 10/3/2025، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 12/3/2025، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 13/3/2025.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 126: 150، يوم الأحد 16/3/2025، والقطع من 151: 175، يوم الإثنين 17/3/2025، والقطع من 176: 200، يوم الثلاثاء 18/3/2025، والقطع من 201: 225، يوم الأربعاء 19/3/2025، والقطع من 226: 242، يوم الخميس 20/3/2025، وتم تخصيص الأيام من الأحد 23/3/2025: الثلاثاء 25/3/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مشتركًا بمقر وزارة البترول، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئات التابعة لهما، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتلبية احتياجات المشروعات العمرانية من المنتجات البترولية.

وأكد الوزيران أهمية العمل التكاملي الجاري والتنسيق المستمر بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يسهم في دفع المشروعات التي تحقق مردودا مباشرا على المواطنين، خاصة مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وأشارا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مثمرة وتنسيقا إيجابيا، سيتم البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك.

وتناول الاجتماع التعاون والتكامل في مشروعات مد شبكات البنية التحتية للغاز الطبيعي في منطقة غرب مدينة العلمين الجديدة، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق العاصمة التي ستخدم ما يناهز 30 ألف وحدة سكنية جديدة بالمدينة، وذلك ضمن جهود وزارة البترول لتوسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي كخدمة حضارية للمواطنين، بالتنسيق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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