رئيس مياه القناة: الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في حل المشكلات التقنية

18 حجم الخط

أكد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في الاستشارات وحل المشكلات التقنية، وتوجيه البحث العلمي نحو تحديات المياه والصرف الصحي مما يضمن ابتكار حلول مستدَمَة لضمان جودة المياه والصحة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.

اجتماع مع عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بحضور الدكتور أسامة عبد الحميد نصار عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس والدكتورة عبير الشهاوى وكيل كلية الهندسة لشئون المجتمع وخدمة البيئة والدكتورة مشيرة إبراهيم مدير عام البحوث والتطوير بالشركة.

اجتماع مع عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس

اجتماع مع عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس

تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين

ويهدف اللقاء إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وكلية الهندسة بجامعة قناة السويس والتنسيق نحو إعداد بروتوكول تعاون بين الشركة وكلية الهندسة بجامعة قناة السويس.



اجتماع مع عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس

الاستفادة من خبرات البحث العلمي

وجاء ذلك في إطار سعى الشركة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحث العلمى لتحسين جودة الخدمات المقدمة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، بالاضافة إلى تطوير البحث العلمي، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال المياه والصرف الصحي، حيث يتيح للشركة الاستعانة بالخبرات الأكاديمية، ولكلية الهندسة صقل مهارات طلابها وتطبيق دراستهم عمليًا، مما يعود بالنفع على الطرفين ويخدم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وشهد الاجتماع تم مناقشة العديد من أوجه التعاون بين شركة محافظات القناة وكلية الهندسة والتى تتعلق بدمج الخبرات الاكاديمية والعملية ومنها مناقشة الاستعانة بالعاملين بالشركة الحاصلين على درجة الماجيستير والدكتوراة للمشاركة فى الاشراف على رسائل الماجيستير والدكتوراة ومشاريع التخرج، وتم مناقشة أوجه الاستعانة بكلية الهندسة فى الاستشارات الفنية والهندسية فى مجال عمل الشركة.

كما تم مناقشة العديد من أوجه التعاون بخصوص الحلول العلمية للقضاء على مشاكل البوص والحشائش بعدد من المحطات وامكانية الاستفادة من التجارب المتاحة بكلية الهندسة للقضاء على تلك المشكلة وكيفية الاستفادة وتعظيم الجدوى الاقتصادية منه ، كما تم مناقشة الية تنفيذ التجارب العملية لتوليد البيوجاز من الحمأة المستخرجة من محطات المعالجة بالشركة ، هذا بالإضافة إلى أن الشركة بصدد إنشاء مركز التحكم والسيطرة لجميع مواقع العمل بمحافظة الإسماعيلية الأمر الذى يستلزم معه وجود استشاريين من كلية الهندسة للإشراف على كافة خطوات إنشاء المركز.

وفى سياق متصل أكد رئيس الشركة أنه استمرارًا للتعاون بين الشركة وكافة الجهات البحثية تم التنسيق حول تنفيذ تدريب ميدانى لطلاب كلية الهندسة بمواقع العمل بالشركة بهدف ربط الخلفية النظرية التى درسها الطلاب بالجامعة بالمهارات العلمية والتطبيقية بمحطات ومواقع الشركة، والاستعانة بهم فى أعمال الرفع المساحى بمواقع العمل وفى إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وكلية الهندسة جامعة قناة السويس لدعم العملية التعليمية لدى طلبة كليات الجامعة .

وأشار رئيس مياه القناة إلى أن الطرفان اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة البروتوكول وتعظيم الاستفادة في مجالات العمل بين الطرفين، حيث تستطيع اللجنة اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل في المشاريع ذات الصلة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ الفعال واقتراح مجالات جديدة للتعاون، وذلك من خلال خطة عمل واضحة تقوم اللجنة بوضعها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.