جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس بني سويف (صور)

18 حجم الخط

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس التابعة لإدارتي ببا وسمسطا التعليميتين بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير وانتظام العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.



رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.



متابعة ميدانية بمدارس إدارة ببا التعليمية



استهل وزير التربية والتعليم جولته بزيارة مدرستي هليه الإعدادية بنات، وهليه الابتدائية الجديدة بنات بإدارة ببا التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على مستوى الطالبات العلمي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي وتطبيق القواعد المنظمة للعملية التعليمية بما يسهم في تحسين جودة التعليم.



تفقد مدارس إدارة سمسطا التعليمية



وواصل الوزير جولته بمدارس إدارة سمسطا التعليمية، حيث زار مدرسة مصطفى كامل (1) الابتدائية التي تضم 350 طالبًا وطالبة، ومدرسة مصطفى كامل (2) التي تضم 809 طلاب وطالبات ملحقين بمدرسة الشهيد النقيب سليم يونس حباسي الإعدادية بنات.



وخلال تفقده للفصول، اطلع الوزير على سجلات درجات الطلاب والتقييمات الأسبوعية، للتأكد من انتظام العملية التعليمية، كما تابع مستوى طلاب الصف الرابع الابتدائي في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة العربية، وطلاب الصف السادس في الرياضيات واللغة الإنجليزية، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز للطلاب.



حوار مفتوح مع طلاب الثانوية العامة والبكالوريا



كما شملت الجولة زيارة مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بنين، التي تضم 584 طالبًا، حيث أدار الوزير حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول الاختيار بين نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة.



وتابع الوزير مع الطلاب نتائج الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة «كيريو»، مشجعًا الطلاب على الاستمرار في دراسة البرمجة وتنمية مهاراتهم الرقمية، باعتبارها من أهم التخصصات المرتبطة بسوق العمل الحديث.



وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني، موضحًا أن الطلاب الناجحين في اختيار نظام «توفاس» سيحصلون على شهادة دولية من جامعة هيروشيما، بما يؤهلهم للعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.



إشادة بنتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية



واختتم وزير التربية والتعليم جولته بتفقد مدرسة عبد الرحمن بن عوف الابتدائية، التي تضم 692 طالبًا وطالبة، حيث تابع نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، ولاحظ تحسنًا واضحًا في مستويات القراءة والكتابة لدى الطلاب.



كما ناقش الوزير عددًا من الطلاب خلال أحد دروس اللغة العربية حول أثر التحصيل العلمي في تنمية القيم والسلوكيات الإيجابية، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي حققه الطلاب بفضل تطبيق البرنامج.



وفي ختام الجولة، أكد محمد عبد اللطيف استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بجميع المحافظات، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل المدارس، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الطلاب وتحقيق أهداف التنمية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.