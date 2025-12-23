في اللقاء الجماهيري، محافظ القليوبية يحيل شكاوى مخالفات البناء والتعديات إلى النيابة العامة

18 حجم الخط

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث وحل المشكلات التي تواجه مواطني مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم.

في اللقاء الجماهيري، إحالة شكاوى المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات إلى النيابة العامة

واستمع محافظ القليوبية إلى شكاوى المواطنين، والتي تنوعت بين مطالب تتعلق بتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لكافة الفئات، لا سيما الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

توفير فرص عمل لذوي الهمم

وفي مستهل اللقاء، وجه محافظ القليوبية بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لفتاة حاصلة على ليسانس آداب بما يتناسب مع مؤهلها الدراسي.

كما كلف بتوفير فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم حامل لكارنيه الخدمات المتكاملة، إلى جانب الموافقة على طلب انتداب موظف من ذوي الإعاقة من مديرية الصحة إلى مديرية التربية والتعليم، مراعاةً لظروفه الصحية والإنسانية.



وفي ملفي الإسكان والتموين، قرر المحافظ مخاطبة صندوق الإسكان الاجتماعي لتسهيل إجراءات تخصيص وحدة سكنية لمواطن كان والده المتوفى قد تقدم للحصول عليها.

كما وجه مدير مديرية التموين بسرعة استرجاع بطاقة تموينية لأحد المواطنين عقب ثبوت تصالحه في محضر زراعة سابق.

وفي لفتة إنسانية، نسق المحافظ مع إحدى الجمعيات الخيرية للمساهمة في استكمال جهاز ابنة إحدى الأسر الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بقطاع المرافق، وافق محافظ القليوبية على توصيل خدمة الصرف الصحي لأحد الشوارع بقرية الرملة، استجابة لمطالب الأهالي، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم التهاون في تطبيق القانون، حيث قرر إحالة عدد من شكاوى المواطنين الخاصة بـمخالفات البناء والتعديات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمقصرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.