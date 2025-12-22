بعد ساعات من توليه مهام منصبه، رئيس مدينة أوسيم: لا تهاون مع البناء المخالف

18 حجم الخط

أعلن المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، حالة التأهب القصوى لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، تنفيذا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك بعد ساعات من توليه مهام منصبه الجديد.

حيث قاد رئيس المدينة قبل جلوسه على مكتبه، حملة إشغالات وإزالات مكبرة، رافقه فيها الدكتور أيمن حجازي السكرتير العام بالمدينة، وقوة من إدارة الاشغالات.

استهدفت الحملة رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص بقرى المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تنفيذ الإزالة الفورية لحالات التعدي وتحرير محاضر للمخالفين.

واجتمع رئيس المدينة في أول يوم عمل له بجميع المهندسين والعاملين بها، قائلا: إنه لن يتهاون مع أي تعديات للبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بحسم ضد المخالفين.

تكليفات رئيس مدينة أوسيم الجديد

وكلف المهندس ياسين سيد ياسين خلال الاجتماع، جميع العاملين بالمدينة بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم والتواجد الميداني مع المواطنين وفي الشارع لمنع أي مخالفات والتعامل الفوري معها والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد رئيس المدينة خلال الاجتماع، على منع أى تعدي جديد نهائيا وإزالة فورية في المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

