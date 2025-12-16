الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بطوخ القليوبية

سقوط 4 حاويات من
سقوط 4 حاويات من قطار بطوخ القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت قرية السفاينة بمركز طوخ في محافظة القليوبية، سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بالقرب من مول العابد بطوخ، ما أدى إلى توقف حركة القطار، وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مياه القليوبية تطلق حملة لتوعية وتثقيف طلاب المدارس

القليوبية الأزهرية تنتهي من استعدادات امتحانات نصف العام

سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بطوخ القليوبية

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ بسقوط 4 حاويات من أحد قطارات البضائع أثناء مروره بالقرب من مول العابد بقرية السفاينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين سقوط الحاويات الأربع من القطار، ما أسفر عن انهيار أجزاء من سور السكك الحديدية الفاصل بين المنازل وشريط السكة الحديد، دون الإشارة إلى وقوع إصابات حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

سقوط حاويات من قطار بضائع بالقليوبية

وبالفحص تبين أن القطار كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى بنها، وأثناء مروره بمنطقة السفاينة سقطت عدة صناديق كونتنر من العربات، في حين استمر القطار في السير قبل أن يتوقف  على بُعد يقارب كيلومترًا واحدًا من موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات وتضرر بعدد من المنازل، وجارٍ حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الإعلان حتى الآن عن وقوع إصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية السفاينة طوخ مول العابد طوخ سقوط حاويات قطار quot قطار طوخ القليوبية

مواد متعلقة

مياه القليوبية تطلق حملة لتوعية وتثقيف طلاب المدارس

القليوبية الأزهرية تنتهي من استعدادات امتحانات نصف العام

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان في الذكرى الـ 22 لوفاة الزعيم حيدر علييف

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة وقف الدراسة اليوم بسبب الطقس السيئ

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء

10 صور تكشف الحادث، انقلاب حاويات قطار بطوخ يدمر سور المنازل ويوقف حركة السكك الحديدية

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

السبب مفاجأة، محامي عروس المنوفية يوضح أسباب استبعاد والدة الجاني من الاتهام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الغابة في المنام وعلاقتها بالمرور بحالة نفسية سيئة

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads