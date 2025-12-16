18 حجم الخط

شهدت قرية السفاينة بمركز طوخ في محافظة القليوبية، سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بالقرب من مول العابد بطوخ، ما أدى إلى توقف حركة القطار، وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بطوخ القليوبية

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ بسقوط 4 حاويات من أحد قطارات البضائع أثناء مروره بالقرب من مول العابد بقرية السفاينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين سقوط الحاويات الأربع من القطار، ما أسفر عن انهيار أجزاء من سور السكك الحديدية الفاصل بين المنازل وشريط السكة الحديد، دون الإشارة إلى وقوع إصابات حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط حاويات من قطار بضائع بالقليوبية

وبالفحص تبين أن القطار كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى بنها، وأثناء مروره بمنطقة السفاينة سقطت عدة صناديق كونتنر من العربات، في حين استمر القطار في السير قبل أن يتوقف على بُعد يقارب كيلومترًا واحدًا من موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات وتضرر بعدد من المنازل، وجارٍ حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الإعلان حتى الآن عن وقوع إصابات.

