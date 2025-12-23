إجبار شقيق ملك بريطانيا على تسليم تراخيص أسلحته النارية

18 حجم الخط

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور، شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، قد تم إجباره على تسليم تراخيص أسلحته النارية.

علاقة أندرو ماونتبات بالراحل جيفرى ابستين صاحب سلسلة فضائح الاعتداءات الجنسية على القاصرات

وأشارت الصحيفة إلى أن دوق يورك السابق، البالغ من العمر 65 عامًا، وافق على التخلي عن تراخيص أسلحته النارية وبنادق الصيد الشهر الماضي بعد زيارة شرطة العاصمة له في رويال لودج بقصر وندسور.

وبموجب هذا، لن يتمكن أندرو، الذى تم تجريده من ألقابه الملكية فى ظل الجدل حول علاقته لرجل الاعمال الأمريكي الراحل جيفرى ابستين صاحب سلسلة فضائح الاعتداءات الجنسية على القاصرات، والمعروف ببراعته في الرماية، من استخدام بنادق الصيد أو نقلها إلا برفقة شخص مرخص له بحمل السلاح.

بالاعتداء الجنسي على الأطفال

كان الأمير السابق قد تحدث، خلال مقابلة كارثية مع برنامج نيوزنايت عام 2019، عن عطلة نهاية أسبوع قضاها مع جيفري إبستين، الممول المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وجيسلين ماكسويل، المدانة بالاتجار الجنسي بالأطفال، في ساندرينجهام عام 2000 ووصفاها بأنها "عطلة نهاية أسبوع عادية للرماية".

تراخيص الأسلحة النارية فى بريطانيا

وأوضحت تليجراف إن تراخيص الأسلحة النارية فى بريطانيا يتم مراجعتها بانتظام، ويمكن طلب إعادتها إذا تبين أن الشخص «غير مؤهل لحمل سلاح ناري» أو «يشكل خطرًا على السلامة العامة أو على الأمن العام».

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إنه يوم الأربعاء 19 نوفمبر، توجه ضباط ترخيص الأسلحة النارية إلى عنوان في وندسور لطلب تسليم رخصة سلاح ناري وبندقية صيد طوعًا من رجل في الستينيات من عمره. وتم تسليم الرخصة، رافضًا الإدلاء بتعليقات إضافية.

