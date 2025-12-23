الاعتداء على طالبة الطب بالشرقية يثير الغضب، والنشطاء يكشفون حقيقة سحل الفتاة لمطالبتها بالميراث

18 حجم الخط

أثار الاعتداء على طالبة الطب في الشرقية من قبل أقاربها، جدلًا واسعًا واستياءً لدى المصريين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن سبب واقعة الاعتداء يرجع إلى أن الفتاة ذهبت لقريتها لاستلام ميراث والدتها، لكن الصدمة كانت كبيرة، حيث وقعت مشاجرة بين الفتاة وأقاربها، وزعم البعض أن أقارب الفتاة تشاجروا معها و"سحلوها في الطين"، بحسب وصفهم.

طالبة الطب تتعرض للاعتداء في الشرقية لمطالبتها بالميراث

وبرغم أن واقعة الاعتداء تم تسجيلها بالفيديو والصور، غير أن البعض يشير إلى أن واقعة الاعتداء على الطالبة لها منظور آخر، وأنه ليس لها ميراث، وجاءت لافتعال الأزمة بين أقاربها للإبتزاز، لكن ليس هناك أي تأكيدات على ذلك.

بداية أزمة الاعتداء، التي حدثت أمس الإثنين، كانت عندما قررت فتاة، ١٩ سنة، طالبة في كلية طب، الذهاب إلى خالها في إحدى قرى الشرقية للمطالبة بحق أمها الشرعي في الميراث من أعمام والدتها، وذهبت الطالبة مع خالها إلى أعمام والدتها.

ضرب وسحل وتقطيع شعر طالبة الطب، فيتو

وحدث ما لم يُحمد عقباه، حيث قام ثلاثة من الرجال بالهجوم على الطالبة وخاليها، وكانت مشاجرة كبيرة، وتم سحل طالبة الطب في الطين وسط الشارع أمام الناس، ذلك ما حكاه بعض شهود العيان، الذين ذكروا أن أقارب الطالبة صفعوها على وجهها.

ووصف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الاعتداء على طالبة الطب، التي انتشرت بأنها "تبكي الحجر"، قائلين: "البنت بتتسحل في الأرض، هدومها بتتقطع، والضرب نازل على وشها وجسمها بكل قسوة".

وتابع أخرون وصف مقاطع الفيديو فقالوا: "البنت كانت بتحاول تلم هدومها المقطوعة وهي بتصرخ "يا خالي الحقني".. والناس في القرية مذهولين.. إزاي "الدم يبقى مية" بالشكل ده؟ وإزاي الميراث والفلوس تخلي راجل يمد إيده على بنت من لحمه ودمه ويجردها من ملابسها في الشارع؟"

ابنة المتهم تزعم عدم وجود حق لعائلة الفتاة في الميراث

تم الإبلاغ عن الواقعة وتحرر المحضر من الطرفين، وضم المحضر كلام الشهود، ووثقت الفيديوهات واقعة الاعتداء، والجميع يطالب بالكشف عن الحقيقة، هل حقًا ذهبت الفتاة لرد ميراث والدتها من أبناء أعمامها، أم أن الأمر مخالف لما بدا واضحًا للعيان!

التعدي على طالبة الطب في الشرقية، فيتو



وفي قسم الشرطة ظهر ما وصفه البعض بأنه جانب آخر لواقعة الاعتداء على الطالبة، فقد ظهرت ابنة المتهم في واقعة الاعتداء على طالبة الطب بالشرقية، زاعمه أن "أسرتها تتعرض، منذ نحو عام، لخلافات مستمرة بسبب نزاع على الميراث"، مدعية أن "ما حدث كان مخططًا له من قبل، بهدف الابتزاز المالي" بحسب قولها.

وأشارت ابنة المتهم إلى أن "الواقعة بدأت داخل أحد المساجد بعد صلاة الجمعة، عندما جلس أحد الأشخاص بجوار والدها، واتهمه بالسرقة، لكن الأمور تطورت بعد الصلاة، وتوجه عدد من الأشخاص إلى منزل الأسرة، واعتدوا على والدها وشقيقها باستخدام سلاح أبيض "مطواة".



وأدعت ابنة المتهم أن "شقيقها لم يعتدي على طالبة الطب، ولم يمسها بأي شكل"، مشيرة لوجود شهود عيان على روايتها، وزاعمة أن بعض الأطراف اشترطوا دفع مبلغ "نصف مليون جنيه"، مقابل التنازل عن المحاضر.

وكشفت ابنة المتهم أن "الخلافات بين عائلتها وعائلة طالبة الطب ممتدة منذ فترة"، زاعمه أن "عائلة الطالبة لا تملك حقًا شرعيًا في الميراث، وأن ما حدث به تعمد إثارة للمشكلات لتصويرها".

وادعت ابنة المتهم أن "طالبة الطب قامت بخلع غطاء رأسها لإحداث أزمة لتستغلها بعد ذلك في الضغط والابتزاز"، بحسب قولها.

الاعتداء على طالبة الطب بالشرقية يثير الغضب

وأثارت واقعة الاعتداء على طالبة الطب في الشرقية الاستياء بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمعرفة الحقيقة كاملة، مؤكدين على أهمية تغيير القانون، حتى يتمكن كل صاحب حق في الميراث من الحصول على حقه، بدون التعرض للاعتداء من قبل الرافضين لمنح الحق لأصحابه.

ضرب طالبة الطب وخلع حجابها، فيتو

وفي هذا الصدد، علقت البلوجر هبة العطار قائلة: "لازم القانون يتغير لازم الميراث يبقي إجراءته أسهل وأرخص، القضايا مُكلفه وبتأخذ وقت طويل لازم الكل يستفاد من ميراثه لازم الميراث اجراءته تتعمل بعد الوفاه مباشرًا والحكومه توقف المنافع للكل لحين التراضي بين الأطراف وتقسيم الميراث في أسرع وقت".

أما البلوجر كريم عبد العزيز الناغي فقال: " مش مهم الميراث الشرعي ولا أنها ضُربت وتعرت، المهم إنها ماتحطش رجل على رجل ولا يكون معاه تليفون تاتش عشان ده عيب وحرام ويهز الرجولة".

وقال تامر علي: "طالبة الإسكندرية تتعرض للضرب والسحل من أبناء عم والدتها في الشرقية بسبب طلبها للميراث.. الدنيا جري فيها أيه".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.