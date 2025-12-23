خبير العلاقات الدولية: المشهد السودانى أصبح مسرحا للتدخلات الإقليمية والحرب أفرزت مأساة إنسانية

18 حجم الخط

قال الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية: إن المشهد السودانى للأسف وصل الى أن أصبح مسرحا للتدخلات الإقليمية والأوربية والأفريقية والآسيوية والأمريكية، وإذا كان المبعوث الأمريكى يتحدث عن مبادرة لوقف إطلاق النار فى هدنة إنسانية، فالمطلوب هو معرفة ماذا بعد الهدنة، خاصة أن الموقف المصري بشأن هذه الأزمة واضح من البداية، وهو أن السودان أمن قومى لمصر ولن نقبل بأي محاولات لتقسيمه.

استمرار الصراع العسكري فى السودان بين الجيش وميليشيا الدعم السريع

وأكد نجم الدين، فى تصريح لـ"فيتو"، أن استمرار الصراع العسكرى فى السودان بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع لا يؤدي إلا لخسائر للوطن والمواطن السوداني.

وبالتالى على الأطراف المتصارعة بلوغ سن الرشد السياسي، وألا يتركوا الأمر لغيرهم لحسمه، ونتمنى ان تكون المبادرة الأمريكية فى صالح الشعب السودانى والحفاظ على وحدة السودان، خاصة ونحن أمام حقبة من الزمن القانون الدولى فيها غائب، وأي صراع له طرفان، لكن فى الحالة السودانية الصراع لا تحكمه قواعد، وهى الحرب الأهلية وكم من الجرائم ترتكب من الميلشيا.

الحرب أنتجت اكبر مأساة إنسانية

وواصل حديثه، قائلا: فشل كل من الجيش السودانى والدعم السريع فى القضاء على الآخر، وهذا يدفع ثمنه المواطن السودانى، وبعد ثلاث سنوات من القتال، وتدخل 6 دول، والحقائق تقول: إن الخسائر هائلة، وبالتالى إذا كانت أمريكا تفكر فى حل عليها أن تدرك أن هذا الصراع صفري، وهذه الحرب أنتجت أكبر مأساة انسانية، وبالتالى على الاطراف المتصارعة التخلى عن أهدافهم الشخصية، ووضع أجندة الوطن فى المقام الأول.

المبادرة الأمريكية

وقد كشف نائب المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، عن تحرك دبلوماسي جديد تقوده إدارة الرئيس ترامب لإنهاء الأزمة السودانية، مؤكدًا أن وزير الخارجية ماركو روبيو قدّم حلًّا ملموسًا يتمثل في "خطة لهدنة إنسانية" شاملة، تهدف إلى وقف القتال وتخفيف معاناة المدنيين.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده تحث الطرفين المتحاربين في السودان، على قبول خطة الهدنة فورًا ودون أي شروط مسبقة، معتبرًا أن التأخير في القبول يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان.

