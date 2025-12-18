مصر تجدد حرصها على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالسودان

الخميس 18 ديسمبر 2025
جددت مصر حرصها الكامل على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف إطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية  بمناسبة زيارة الفريق أول ركن عبّد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر العربية اليوم الخميس الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥.
 

