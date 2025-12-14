الأحد 14 ديسمبر 2025
خارج الحدود

قتلى وجرحى في هجوم لمسيرات مليشيا الدعم السريع على جنوب كردفان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن طائرات مسيرة تابعة لمليشيا الدعم السريع، نفذت قصفا جويا استهدف مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان وأوقع قتلى وجرحى.

وأكدت التقارير أن القصف طال مستشفى السلاح الطبي في مدينة الدلنج، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون توفر حصيلة نهائية حتى الآن بسبب صعوبات الوصول إلى المواقع المتضررة.

كما أشارت إلى أن المسيرات استهدفت مناطق السماسم والكرقل بالولاية ذاتها، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وسط حالة من الهلع والرعب بين السكان.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه ولاية جنوب كردفان توترا أمنيا متزايدا، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية.

وفي وقت سابق أسفر هجوم نفذته عناصر  الدعم السريع بمسيرة على بلدة كلوقي في ولاية جنوب كردفان في السودان عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.

مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة كلوقي الإدارية عصام الدين السيد لفرانس برس في اتصال عبر ستارلينك: إن المسيرة قصفت ثلاث مرات، الأولى في روضة الأطفال ثم المستشفى وعادت للمرة الثالثة قصفت والناس يحاولون إنقاذ الأطفال.

وحملت قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، مسؤولية الهجوم.

مقتل أكثر من عشرة أطفال

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): إن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، في حين قدرت وزارة الخارجية التابعة للجيش، عدد القتلى بحوالى 79 شخصا، بينهم 43 طفلا.

ومن الصعب التحقق من المعلومات الواردة من منطقة كردفان بشكل مستقل، بسبب القيود المفروضة على الوصول إليها وانعدام الأمن المستمر.

وقال شيلدون يت ممثل اليونيسف في السودان إن "قتل أطفال في مدرستهم انتهاك مروّع لحقوق الطفل"، وحث جميع الأطراف على وقف الهجمات والسماح بالوصول الإنساني.

وبعد سيطرتها على الفاشر، آخر معاقل الجيش في غرب السودان، في نهاية  أكتوبر، نقلت قوات الدعم السريع هجومها شرقا، إلى منطقة كردفان الغنية بالنفط.

وأفادت الأمم المتحدة بأنّ أكثر من 40 ألف شخص نزحوا من المنطقة خلال الشهر الماضي.

تسببت الحرب في السودان بمقتل عشرات الآلاف 

ويرى محللون أنّ هجوم الدعم السريع يهدف إلى كسر القوس الدفاعي للجيش حول وسط السودان والتمهيد لمحاولة استعادة المدن الكبرى، بما في ذلك الخرطوم، التي استعادها الجيش في الربيع.

