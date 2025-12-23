الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تسمح لـ 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

الداخلية تسمح لـ23
الداخلية تسمح لـ23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية
18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2122 لسنة 2025، بشأن الإذن لـ 23 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، وذلك مع عدم احتفاظهم بـ الجنسية المصرية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم للجنسية المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لكل من المواطنين الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم عبد الرحمن سامى رشاد فرج وآخرهم أحمد سمير صبحى حافظ، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وقد تم تحريره بتاريخ 18/11/2025، ووقعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير.


وضم القرار مواطنين من محافظات مختلفة، حصلوا على جنسيات أجنبية متعددة من بينها الهولندية، الليبية، الأمريكية، النمساوية، الصينية، الليتوانية، البوسنة والهرسك، الزيمبابوية، والخليجية.

