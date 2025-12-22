مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس يستعد لتحقيق إنجاز فريد في كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، يترقب عشاق الكرة الأفريقية المواجهة الهامة بين منتخب جنوب أفريقيا ونظيره أنجولا، اليوم الإثنين، والتي ستقام على ملعب مراكش بالمغرب ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، لخوض بطولة كأس أفريقيا للأمم 2025 وتحقيق إنجاز هام عندما يقود "البافانا بافانا" في مباراته الخمسين، ليشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية عشرة، بعد أن تأهل لأول مرة عام 1996، ولم يغب عن البطولة إلا في أعوام 2010، 2012، 2017، و2021.

مشاركة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار

وكانت آخر مشاركة لجنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية عام 2023 في كوت ديفوار، حيث حصد المركز الثالث بعد فوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارته أمام نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم.

كما يسعى بروس لمعادلة إنجاز رينارد، المدرب الفرنسي، الوحيد الذي فاز بلقب كأس أفريقيا مع دولتين مختلفتين، بعد أن حقق النجاح مع زامبيا عام 2012، وكوت ديفوار عام 2015.

وقد سبق لبروس الفوز بالبطولة مع الكاميرون عام 2017، رغم غياب بعض اللاعبين الأساسيين، ونجح حينها في التغلب على المنتخب المصري، أحد منافسيه الحاليين في المجموعة الثانية، في المباراة النهائية بمدينة ليبروفيل.

موعد مباراة منتخب جنوب أفريقيا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب جنوب أفريقيا وأنجولا في السابعة من مساء اليوم الإثنين، الثامنة بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت المغرب، بالجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب أفريقيا وأنجولا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

وتنقل مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا، على قناة بي إن سبورت "beIN MAX 1"، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

معلق مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يعلق على مباراة أنجولا وجنوب أفريقيا، المغربي جواد بده.

وقد أوقعت القرعة المنتخبين إلى جانب مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.

والتقى المنتخبان 19 مرة في جميع المسابقات، حيث فازت جنوب أفريقيا في تسع مباريات مقابل أربع لأنجولا، وانتهت ست مباريات بالتعادل.

وخلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية، تقابلا أربع مرات في دور المجموعات، فازت جنوب أفريقيا في مباراتين وتعادلا في اثنتين.

وفي آخر تسع مباريات خاضها منتخب جنوب أفريقيا في جميع المسابقات خلال تصفيات كأس العالم والمباريات الودية، حقق ستة انتصارات وثلاثة تعادلات منذ هزيمته أمام ليسوتو بثلاثة أهداف نظيفة، وشملت هذه السلسلة انتصارات على زامبيا ورواندا، بالإضافة إلى تعادلات مع نيجيريا وزيمبابوي خلال تصفيات كأس العالم 2026.

ويتضمن سجل جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية تتويجا واحدا على أرضها عام 1996، ورغم عدم تكرار هذا الإنجاز، إلا أن صعودها إلى منصة التتويج في المرة الأخيرة عزز مكانتها كمرشح قوي قبل انطلاق دور المجموعات.

الظهور العاشر لمنتخب أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

في المقابل، يعد ظهور منتخب أنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، العاشر في النهائيات، بعد تأهلها الأول عام 1996 ومشاركاتها المتقطعة منذ ذلك الحين، وكان آخر ظهور لها في نسخة 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار، حيث وصلت إلى ربع النهائي قبل أن تقصى على يد نيجيريا.

وضمن منتخب أنجولا تأهله لنهائيات 2025 بتصدره مجموعته في التصفيات، ما ضمن له مكانا في البطولة مبكرا، مظهرا بذلك ثباتا في أدائه.

وفي آخر عشر مباريات، حققت أنجولا أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، مسجلة 15 هدفا ومستقبلة 13 هدفا في جميع المسابقات (تصفيات كأس العالم، ومسابقات الاتحاد الإفريقي والمباريات الودية الدولية).

