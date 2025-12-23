الجيش الأمريكى يقصف زورق تهريب مخدرات بالمحيط الهادئ

18 حجم الخط

أعلن الجيش الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أنه شن غارة جوية على زورق يشتبه فى تهريبه للمخدرات فى شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

معلومات استخباراتية عن الزورق

وأكدت القيادة الجنوبية الأمريكية فى بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب المعلومات الاستخباراتية أن الزورق، كان يعبر طرق تهريب المخدرات المعروفة في شرق المحيط الهادئ، وكان يُشارك في عمليات تهريب مخدرات".

ووفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، لم تُقدم القيادة الجنوبية أي دليل على تورط الزورق في تهريب المخدرات، بينما نشرت مقطع فيديو يظهر نشوب حريق على متن الزورق. في البداية، لوحظت تناثر بقع من المياه قرب أحد جانبي الزورق. وبعد وابلٍ ثانٍ من القذائف، اندلع الحريق في الجزء الخلفي منه، ثم توسع نطاقه مع استمرار تناثر المياه حوله. وفي اللحظة الأخيرة من المقطع، ظهر القارب منجرفًا في المياه ويمتد إلى جانبه رقعة كبيرة من النيران.

غارات جوية أمريكية

وكانت مقاطع فيديو سابقة لغارات جوية أمريكية قد أظهرت انفجارات مفاجئة للزوارق، ما يُشير إلى هجمات صاروخية حيث أظهرت بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالغارات الجوية قذائف شبيهة بالصواريخ وهي تتساقط على القوارب.

تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة

و صرحت الإدارة الأمريكية، بأن هذه الغارات تهدف إلى وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة وزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ووفقا للوكالة، قُتل ما لا يقل عن 105 أشخاص في 29 غارة جوية معلنة منذ مطلع سبتمبر الماضي.. وقد واجهت هذه الغارات تدقيقا من مشرعين أمريكيين

ونشطاء حقوقيين، الذين يقولون إن الإدارة لم تُقدم أدلة كافية تُثبت أن أهدافها هم بالفعل مهربو مخدرات، وأن هذه الغارات المميتة تُعد عمليات قتل خارج نطاق القانون.

وفي الوقت نفسه، كثف خفر السواحل الأمريكي جهوده لاعتراض ناقلات النفط في البحر الكاريبي، وذلك في إطار حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المُتصاعدة ضد مادورو.

