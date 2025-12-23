الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأمريكى يقصف زورق تهريب مخدرات بالمحيط الهادئ

الجيش الأمريكى، فيتو
الجيش الأمريكى، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الجيش الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أنه شن غارة جوية على زورق يشتبه فى تهريبه للمخدرات فى شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

معلومات استخباراتية عن الزورق

وأكدت القيادة الجنوبية الأمريكية فى بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب المعلومات الاستخباراتية أن الزورق، كان يعبر طرق تهريب المخدرات المعروفة في شرق المحيط الهادئ، وكان يُشارك في عمليات تهريب مخدرات".

ووفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، لم تُقدم القيادة الجنوبية أي دليل على تورط الزورق في تهريب المخدرات، بينما نشرت مقطع فيديو يظهر نشوب حريق على متن الزورق. في البداية، لوحظت تناثر بقع من المياه قرب أحد جانبي الزورق. وبعد وابلٍ ثانٍ من القذائف، اندلع الحريق في الجزء الخلفي منه، ثم توسع نطاقه مع استمرار تناثر المياه حوله. وفي اللحظة الأخيرة من المقطع، ظهر القارب منجرفًا في المياه ويمتد إلى جانبه رقعة كبيرة من النيران.

غارات جوية أمريكية 

وكانت مقاطع فيديو سابقة لغارات جوية أمريكية قد أظهرت انفجارات مفاجئة للزوارق، ما يُشير إلى هجمات صاروخية حيث أظهرت بعض مقاطع الفيديو الخاصة بالغارات الجوية قذائف شبيهة بالصواريخ وهي تتساقط على القوارب.

تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة

و صرحت الإدارة الأمريكية، بأن هذه الغارات تهدف إلى وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة وزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ووفقا للوكالة، قُتل ما لا يقل عن 105 أشخاص في 29 غارة جوية معلنة منذ مطلع سبتمبر الماضي.. وقد واجهت هذه الغارات تدقيقا من مشرعين أمريكيين

ونشطاء حقوقيين، الذين يقولون إن الإدارة لم تُقدم أدلة كافية تُثبت أن أهدافها هم بالفعل مهربو مخدرات، وأن هذه الغارات المميتة تُعد عمليات قتل خارج نطاق القانون.

وفي الوقت نفسه، كثف خفر السواحل الأمريكي جهوده لاعتراض ناقلات النفط في البحر الكاريبي، وذلك في إطار حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المُتصاعدة ضد مادورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الأمريكي شرق المحيط الهادئ معلومات استخباراتية عن الزورق معلومات استخباراتية تهريب المخدرات

مواد متعلقة

ثمانية قتلى بضربات أمريكية لسفن مشتبه بها في تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ (فيديو)

مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية لقارب في المحيط الهادئ

رغم أنها دولة حبيسة، أوغندا تبني أسطولا بحريا وتطمح للوصول إلى المحيط

ضربة أمريكية على قارب في المحيط الهادئ توقع 4 قتلى (فيديو)

أقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي، ميليسا يضرب جامايكا بلا رحمة (فيديو)

البنتاجون يعلن استهداف قارب تهريب مخدرات في المحيط الهادئ (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

مش وقت إحباط، تعليق علاء مبارك على فوز منتخب مصر أمام زيمبابوي يثير الجدل

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads