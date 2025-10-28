أقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي، ميليسا يضرب جامايكا بلا رحمة (فيديو)

وصل الإعصار ميليسا إلى اليابسة في جامايكا، اليوم الثلاثاء، في حدث وصفه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأنه أحد أقوى الأعاصير المسجَّلة التي بلغت اليابسة في حوض المحيط الأطلسي.

رياح عاتية غير مسبوقة

وأوضح المركز الأمريكي أن الإعصار ضرب الساحل الجنوبي الغربي لجامايكا مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى نحو 297.7 كيلومترًا في الساعة، ما جعله من الدرجة الخامسة على مقياس الأعاصير.

إعصار تاريخي في جامايكا

ويُعد «ميليسا» أول إعصار من الفئة الخامسة يضرب اليابسة في جامايكا، وسط تحذيرات من أضرار مادية وبنيوية واسعة النطاق على طول مساره المتوقع خلال الساعات المقبلة.

تحذيرات واستعدادات طارئة

دعت السلطات المحلية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة والبقاء في الملاجئ الآمنة، بينما تواصل فرق الطوارئ جهودها لمواجهة آثار الإعصار والتعامل مع انقطاع الكهرباء والفيضانات المحتملة.

