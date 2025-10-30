الخميس 30 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ضربة أمريكية على قارب في المحيط الهادئ توقع 4 قتلى (فيديو)

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، فيتو

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي استهدف قاربًا في المحيط الهادئ يشتبه في أنه كان يستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وكتب هيجسيث عبر حسابه بمنصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم، وبناءً على توجيهات الرئيس ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة عسكرية قاتلة على سفينة أخرى لتهريب المخدرات تديرها منظمة إرهابية في شرق المحيط الهادئ".


وأضاف: "كانت هذه السفينة، كغيرها من السفن، معروفةً لدى استخباراتنا بتورطها في تهريب المخدرات غير المشروع، وكانت تعبر طريقًا معروفًا لتهريب المخدرات، وتحمل موادًا مخدرة".

وتابع: "كان على متن السفينة 4 رجال من إرهابيي المخدرات، وقُتلوا خلال الغارة التي نُفذت في المياه الدولية. ولم يُصب أيٌّ من القوات الأمريكية بأذى في هذه الغارة".

 

وختم قائلًا: "لم يعد نصف الكرة الغربي ملاذًا آمنًا لإرهابيي المخدرات الذين يجلبون المخدرات إلى أراضينا لتسميم الأمريكيين. ستواصل وزارة الحرب مطاردة هؤلاء والقضاء عليهم أينما كانوا".


ويأتي إعلان هيجسيث بعد يوم من مقتل أكثر من 12 شخصًا على متن 4 قوارب شرق المحيط الهادئ في ضربات أمريكية، ما رفع عدد القتلى في الحملة العسكرية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب إلى 62 شخصًا على الأقل.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الجيش الأمريكي المحيط الهادئ تهريب المخدرات الرئيس ترامب

