ضربة أمريكية على قارب في المحيط الهادئ توقع 4 قتلى (فيديو)

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي استهدف قاربًا في المحيط الهادئ يشتبه في أنه كان يستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وكتب هيجسيث عبر حسابه بمنصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم، وبناءً على توجيهات الرئيس ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة عسكرية قاتلة على سفينة أخرى لتهريب المخدرات تديرها منظمة إرهابية في شرق المحيط الهادئ".

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe October 29, 2025



وأضاف: "كانت هذه السفينة، كغيرها من السفن، معروفةً لدى استخباراتنا بتورطها في تهريب المخدرات غير المشروع، وكانت تعبر طريقًا معروفًا لتهريب المخدرات، وتحمل موادًا مخدرة".

وتابع: "كان على متن السفينة 4 رجال من إرهابيي المخدرات، وقُتلوا خلال الغارة التي نُفذت في المياه الدولية. ولم يُصب أيٌّ من القوات الأمريكية بأذى في هذه الغارة".

وختم قائلًا: "لم يعد نصف الكرة الغربي ملاذًا آمنًا لإرهابيي المخدرات الذين يجلبون المخدرات إلى أراضينا لتسميم الأمريكيين. ستواصل وزارة الحرب مطاردة هؤلاء والقضاء عليهم أينما كانوا".



ويأتي إعلان هيجسيث بعد يوم من مقتل أكثر من 12 شخصًا على متن 4 قوارب شرق المحيط الهادئ في ضربات أمريكية، ما رفع عدد القتلى في الحملة العسكرية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب إلى 62 شخصًا على الأقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.