البنتاجون يعلن استهداف قارب تهريب مخدرات في المحيط الهادئ (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسث، أنّ الولايات المتّحدة شنّت ضربة عسكرية جديدة ضدّ قارب يقلّ ثلاثة "إرهابيّين متورّطين بتهريب المخدرات" ممّا أدّى إلى مقتلهم.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



وفي منشور على منصة "إكس" قال الوزير "مجدّدا، كان الإرهابيون الذين لقوا مصرعهم متورطين في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ"، مؤكدا أنّ "إرهابيي المخدّرات الثلاثة" الذين كانوا على متن القارب استُهدفوا "في المياه الدولية".



