السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رغم أنها دولة حبيسة، أوغندا تبني أسطولا بحريا وتطمح للوصول إلى المحيط

رئيس أوغندا
رئيس أوغندا
18 حجم الخط

قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، إن بلاده تعتزم بناء قوة بحرية خاصة بها رغم كونها دولة حبيسة.

أوغندا تبني أسطولا بحريا وتطمح للوصول إلى المحيط

وأضاف موسيفيني أن أوغندا تسعى للحصول على حق الوصول إلى المحيط الهندي، معتبرا أن لها حقوقا بحرية شبيهة بجاراتها المطلة على الساحل مثل كينيا وتنزانيا.

وتتضمن هذه الرؤية تأسيس قوة بحرية قادرة على تأمين الحدود المائية وأمن الممرات المائية للبلاد.

وأوضح موسيفيني أن أوغندا لديها بالفعل قوة بحرية على البحيرات الكبرى مثل بحيرة فيكتوريا، ولكن الطموح هو بناء قدرة بحرية أكبر تشمل الوصول إلى المحيط الهندي وتأمين مصالح البلاد على المستويين الاقتصادي والأمني، لما لذلك من أهمية استراتيجية كبيرة.

وقد آثار هذا الإعلان ردود فعل واسعة في المنطقة، لا سيما أن أوغندا لا تمتلك منفذا بحريا مباشرا على المحيط، ما يجعل مسألة بناء قوة بحرية واكتساب وصول إلى المحيط بندا معقدا ومثيرا للجدل في الشؤون الإقليمية.

وقالت صحيفة hoimapost: إن تصريح موسيفيني أثار ردا سريعا وحذرا من كينيا.

وتعتمد أوغندا، الدولة المحاطة باليابسة، على ميناء مومباسا الكيني بشكل شبه كامل لوارداتها وصادراتها، مما يخلق حالة من انعدام الأمن الاقتصادي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوغندا الرئيس الاوغندي كينيا

مواد متعلقة

دعم السيسي وإنشاء مصنع للتحصينات الأبرز، رسائل رئيس أوغندا من قلب القاهرة

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

انخفاض أسعار البط ببورصة الدواجن اليوم

تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج في البترول والغاز تتصدر اجتماع السيسي مع الحكومة اليوم

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف قتل الحسن ومن وضع له السم؟ أحمد كريمة يوضح المؤامرة الكبرى

ما هو الحساب اليسير الذي دعا به النبي في صلاته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads