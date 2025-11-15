رغم أنها دولة حبيسة، أوغندا تبني أسطولا بحريا وتطمح للوصول إلى المحيط

18 حجم الخط

قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، إن بلاده تعتزم بناء قوة بحرية خاصة بها رغم كونها دولة حبيسة.

أوغندا تبني أسطولا بحريا وتطمح للوصول إلى المحيط

وأضاف موسيفيني أن أوغندا تسعى للحصول على حق الوصول إلى المحيط الهندي، معتبرا أن لها حقوقا بحرية شبيهة بجاراتها المطلة على الساحل مثل كينيا وتنزانيا.

وتتضمن هذه الرؤية تأسيس قوة بحرية قادرة على تأمين الحدود المائية وأمن الممرات المائية للبلاد.

وأوضح موسيفيني أن أوغندا لديها بالفعل قوة بحرية على البحيرات الكبرى مثل بحيرة فيكتوريا، ولكن الطموح هو بناء قدرة بحرية أكبر تشمل الوصول إلى المحيط الهندي وتأمين مصالح البلاد على المستويين الاقتصادي والأمني، لما لذلك من أهمية استراتيجية كبيرة.

وقد آثار هذا الإعلان ردود فعل واسعة في المنطقة، لا سيما أن أوغندا لا تمتلك منفذا بحريا مباشرا على المحيط، ما يجعل مسألة بناء قوة بحرية واكتساب وصول إلى المحيط بندا معقدا ومثيرا للجدل في الشؤون الإقليمية.

وقالت صحيفة hoimapost: إن تصريح موسيفيني أثار ردا سريعا وحذرا من كينيا.

وتعتمد أوغندا، الدولة المحاطة باليابسة، على ميناء مومباسا الكيني بشكل شبه كامل لوارداتها وصادراتها، مما يخلق حالة من انعدام الأمن الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.