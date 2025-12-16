ثمانية قتلى بضربات أمريكية لسفن مشتبه بها في تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ (فيديو)

18 حجم الخط

أسفرت غارات نفذها الجيش الأمريكي الإثنين على ثلاثة مراكب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ عن مقتل ثمانية أشخاص، في إطار حملة مستمرة أودت بحياة أكثر من 90 شخصًا حتى الآن.

وأكدت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة "إكس" أن المراكب كانت تسلك طرقًا معروفة لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في المركب الأول، واثنين في الثاني، وثلاثة في الثالث.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

وتأتي هذه الغارات ضمن حملة أوسع أطلقتها الولايات المتحدة بأمر من الرئيس دونالد ترامب، لاستهداف سفن تهريب المخدرات في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي قرب السواحل الفنزويلية، وأسفرت عن مقتل نحو تسعين شخصًا يُشتبه بتورطهم في التهريب.

ويشكل استهداف الجيش الأمريكي لسفن المشتبه بها تحولًا لافتًا عن النهج التقليدي في مكافحة التهريب، وسط انتقادات قانونية واتهامات بأن الضربات تمثل "قتلًا خارج نطاق القضاء".

لكن البنتاجون شدد على قانونية العمليات، حيث أوضح المتحدث كينجسلي ويلسون أن الضربات تتوافق مع القانونين الأمريكي والدولي وقواعد النزاعات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.