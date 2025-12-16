الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
ثمانية قتلى بضربات أمريكية لسفن مشتبه بها في تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ (فيديو)

أسفرت غارات نفذها الجيش الأمريكي الإثنين على ثلاثة مراكب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ عن مقتل ثمانية أشخاص، في إطار حملة مستمرة أودت بحياة أكثر من 90 شخصًا حتى الآن.

وأكدت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة "إكس" أن المراكب كانت تسلك طرقًا معروفة لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في المركب الأول، واثنين في الثاني، وثلاثة في الثالث.

وتأتي هذه الغارات ضمن حملة أوسع أطلقتها الولايات المتحدة بأمر من الرئيس دونالد ترامب، لاستهداف سفن تهريب المخدرات في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي قرب السواحل الفنزويلية، وأسفرت عن مقتل نحو تسعين شخصًا يُشتبه بتورطهم في التهريب.

ويشكل استهداف الجيش الأمريكي لسفن المشتبه بها تحولًا لافتًا عن النهج التقليدي في مكافحة التهريب، وسط انتقادات قانونية واتهامات بأن الضربات تمثل "قتلًا خارج نطاق القضاء".
لكن البنتاجون شدد على قانونية العمليات، حيث أوضح المتحدث كينجسلي ويلسون أن الضربات تتوافق مع القانونين الأمريكي والدولي وقواعد النزاعات المسلحة.

