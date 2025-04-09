اصنعي بنفسك تونر الشاس الأخضر لشد البشرة وتقليل الالتهابات

استخدام التونر على البشرة أمر ضروري للحفاظ على مسام البشرة وحمايتها من حب الشباب والبثور السوداء.

والتونر يتم وضعه على البشرة فى الصباح قبل وضع المكياج ويوجد منه أنواع عديدة على حسب نوع البشرة ويباع بالصيدليات ولكن هناك بدائل طبيعية له.

تونر الشاي الأخضر لشد البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، تونر الشاي الأخضر لشد البشرة وتقليل الالتهابات.

المكونات:

كيس شاي أخضر

كوب ماء مغلي

الطريقة:

انقعي كيس الشاي في الماء الساخن لمدة 10 دقائق، ثم اتركيه يبرد تمامًا.

ضعيه في زجاجة بخاخ ورشي منه على بشرتك.

مضاد أكسدة طبيعي، يقلل من الالتهابات ويشد البشرة.

احفظي التونر في الثلاجة واستخدميه خلال أسبوع إلى 10 أيام.

جربي التونر على جزء صغير من بشرتك أولًا للتأكد من عدم وجود تحسس.

استخدمي التونر بعد تنظيف الوجه وقبل وضع المرطب.

تونر الشاي الأخضر

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.