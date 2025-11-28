كيف تساعد ملصقات البثور في التخلص من حب الشباب؟

18 حجم الخط

من المعروف ان نصيحة أطباء الجلد هي عدم العبث بالبثور، ولكن الواقع قد يفرض غير ذلك عندما تظهر بثرة "جاهزة للانفجار"، وهنا يأتي دور ملصقات البثور التي قد تساعد في تقليل حجم البثور أو شفاء الجرح المفتوح والنازف الذي قد تكون تسببت به.

ما هي ملصقات البثور؟

ملصقات البثور هي ملصقات صغيرة مصنوعة من هلام لزج قليلا يستخدم لشفاء الجروح، ويعرف باسم هيدروكولويد، وهي مصممة للمساعدة في تقليص البثور والمساهمة في تعافي الجلد بشكل أسرع في حال تعرضه للعبث، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ظهرت ملصقات البثور في الأسواق منذ أكثر من عقد بقليل، وتطورت عن رقع الجروح المصنوعة من الهيدروكولويد التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي كجزء من تقنيات الشفاء التي تعتمد على الترطيب.

كيف تعمل ملصقات البثور؟

تكون ملصقات البثور أكثر فعالية عند وضعها على البثور المفتوحة والنازفة، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أنها يمكن أن تقلل أيضًا من حجم واحمرار البثور المغلقة، وتخدم هذه الملصقات وظيفتين رئيسيتين:

امتصاص السوائل (مثل القيح والزيت) للمساعدة في تصريف البثور التي تم العبث بها وتنظيف المسام

تغطية البقعة لحمايتها من العدوى

فملصقات البثور هي في الواقع مجرد ضمادات لشفاء الجروح لآفة من نوع معين للغاية، وهي علاجات موضعية يمكن أن تكون مفيدة إذا كان لدي الشخص نوع معين من البثور التي تكون مفتوحة.

وهذا يشمل الأنواع التالية:

الحطاطات: نتوءات صغيرة وملتهبة تسببها الزيوت الزائدة في الجلد.

البثرات: جيوب مملوءة بالقيح.

الرؤوس البيضاء: نتوءات بيضاء أو صفراء مغلقة مملوءة بالزيت وخلايا الجلد الميتة.

الخراجات: نتوءات مرتفعة مملوءة بسائل أصفر أو أبيض سميك.

كيفية استخدام رقع البثور

على الرغم من أن استخدام "ملصقات البثور" ليس معقدًا، فمن الأفضل دائمًا قراءة واتباع التعليمات الخاصة بالمنتج الذي تستخدمه، فيما يلي بعض الإرشادات العامة:

غسل المنطقة المصابة قبل وضع رقعة البثرة.

تجفيف المنطقة جيدًا، لأن المادة اللاصقة على الرقع لن تلتصق جيدًا بالجلد الرطب.

وضع رقعة البثرة على البثرة وتركها للمدة الزمنية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، وتحتاج معظم رقع البثور إلى أن تبقي لبضع ساعات للقيام بعملها، الكثير منها مصمم للاستخدام أثناء النوم طوال الليل.

إزالة الملصق عند الوصول إلى الوقت المحدد.

متى يجب عدم استخدام رقع البثور؟

على الرغم من أن رقع البثور يمكن أن تكون فعالة في بعض الأحيان على البثور المتفرقة، إلا أن استخدامها محدود في السياق الأوسع لإدارة حب الشباب.

بالنسبة للعلاج الشامل لحب الشباب، فإن رقع البثور ذات استخدام قليل، فهي لا تستطيع منع ظهور حب الشباب، ولا يمكنها تنظيف المسام المسدودة أو غيرها من مقدمات تفاقم حب الشباب.

وملصقات البثور لا تعمل جيدًا على البثور المغلقة، كما أنها لا تقدم مساعدة كبيرة عندما يتعلق الأمر بإزالة الرؤوس السوداء، وهي المسام المسدودة التي تبدو وكأنها بقعة من الأوساخ على الجلد، أو الرؤوس البيضاء الأعمق.

إذا كانت البشرة حساسة، فمن المهم تجنب رقع البثور، حيث تستخدم بعض العلامات التجارية مكونات مثل حمض الساليسيليك أو زيت شجرة الشاي لتجفيف البثور، مما قد يهيج منطقة ملتهبة بالفعل.

حماية البشرة من البثور

لن يحتاج الشخص إلى رقع البثور إذا لم يعاني منها، ويمكن الاستنعانة بالعناصر التالية للمساعدة في الحفاظ على البشرة نظيفة وصحية ومنع تكون البثور:

الأدابالين (Adapalene): مشتق من فيتامين أ، متوفر في شكل موضعي، يمكن أن يساعد في جعل خلايا الجلد أقل لزوجة بحيث لا تتراكم وتسد المسام، ويمكن أن يساعد في منع حب الشباب والمساعدة في الشفاء أيضًا.

حمض الساليسيليك (Salicylic acid): حمض بيتا هيدروكسي متوفر في المنظفات والتطبيقات الموضعية للمساعدة في تقشير وتنظيف البشرة وتقليل الالتهاب الناتج عن حب الشباب.

البنزويل بيروكسايد (Benzoyl peroxide): دواء شائع دون وصفة طبية يحارب البثور عن طريق قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتقليل الالتهاب، يمكن أن يسبب الجفاف والتهيج للبشرة، لذلك من المهم استخدامه حسب التوجيهات واتباعه بمرطب.

المنظفات الرغوية (Foaming cleansers): غسولات الوجه هذه رائعة لإزالة الأوساخ والملوثات التي يمكن أن تزيد من الالتهاب والنتوءات، من الأفضل استخدام المنتجات التي لا تحتوي على عطور مضافة أيضًا.

