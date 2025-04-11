البثور السوداء مشكلة تعانى منها الفتيات صاحبات البشرة الدهنية، حيث تتراكم الأتربة على السمان المفتوحة مكون البثور السوداء ما يؤثر على مظهر البشرة.

والبثور السوداء يحب علاجها حفاظا على مظهر البشرة ونضارتها لذا تهتم الفتيات كثيرا بإتباع خطوات القضاء على البثور السوداء.

قناع الجيلاتين والليمون للتخلص من البثور السوداء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الجيلاتين والليمون للتخلص من البثور السوداء.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الجيلاتين غير المُحلى

ملعقتان كبيرتان من الحليب

قطرات قليلة من عصير الليمون (اختياري)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي الجيلاتين مع الحليب جيدًا.

سخني المزيج في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ فقط أو على نار هادئة حتى يذوب الجيلاتين.

أضيفي عصير الليمون إذا رغبتِ في تفتيح المسام أيضًا.

اتركي المزيج ليبرد قليلًا، ثم ضعيه على المناطق المصابة بالبثور السوداء باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك.

اتركي القناع حتى يجف تمامًا (حوالي 15-20 دقيقة).

انزعي القناع بلطف من الأسفل إلى الأعلى.

اغسلي وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام، ثم رطبي بشرتك.

استخدمي القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع فقط.

جربي القناع على جزء صغير من بشرتك أولًا لتتأكدي من عدم وجود حساسية.

تجنبي استخدام القناع على مناطق الجلد المتهيجة أو المصابة.

قناع الجيلاتين والليمون يخلصك من البثور السوداء

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.