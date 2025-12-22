حصاد الأدوية المغشوشة والمسحوبة من السوق في 2025، قائمة بأبرز الأصناف

18 حجم الخط

على مدار عام 2025، أصدرت هيئة الدواء المصرية عددا من المنشورات التحذيرية للأدوية التي تعرضت للغش التجاري أو ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، وبلغ عدد هذه المنشورات 129 منشورا وخطابا للتوعية المواطنين، والصيادلة بسحب تشغيلات دوائية من هذه الأصناف.

وترصد “فيتو” قائمة بأبرز الأصناف التى تم سحب تشغيلات منها، وكذلك ضبط أدوية مغشوشة بالسوق منها.



أولا: مستحضرات دوائية

Nit Clean 500 mg tab – مطهر معوي لعلاج العدوى الطفيلية

Suprax 100 mg/5 ml / Granules – مضاد حيوي لعلاج التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية.

Tiratam 1000 mg – مضاد للصرع والتشنجات.

Zurcal 40 mg / gastro resistant – لعلاج الحموضة وقرحة المعدة، مثبط مضخة البروتون.

Spectone 25 mg – مدر للبول لعلاج احتباس السوائل وارتفاع الضغط.

Pedicort Syrup / Forte – كورتيكوستيرويد لعلاج الالتهابات والحساسية.

Flumox 1000 mg – مضاد حيوي واسع المجال

Tussinor Syrup – مهدئ للسعال.

Mazemal 400 mg – مضاد حيوي ميترونيدازول

Duphaston 10 mg – هرمون بروجستيرون لعلاج اضطرابات الدورة والحمل.



Conventin 400 mg – لعلاج آلام الأعصاب والصرع.



Esogerdazol 40 mg – لعلاج ارتجاع المريء.



Janumet 50/1000 mg – لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.



Epifasi 5000 IU ampoule – منشط للتبويض وعلاج العقم.



Ator 40 mg – خافض للكوليسترول ستاتين.



Clozapine 100 mg – مضاد ذهان لمرضى الفصام.



Dicloflam 50 mg – مسكن ومضاد التهاب.



Epoetin 4000 IU – لعلاج أنيميا الفشل الكلوي.



Tavacin 500 / 750 – مضاد حيوي ليفوفلوكساسين



Otrivin / Nasostop – نقط أنف لعلاج الاحتقان.



L-Carnitine Syrup – مكمل لتحسين التمثيل الغذائي والطاقة.



Perfectil – مكمل غذائي للشعر والبشرة.



Rhophylac 300 – حقن Anti-D للحوامل سالبيات RH.



Maxilase Syrup – مضاد للالتهابات في الحلق.



Harvoni 90/400 mg – لعلاج فيروس الكبد الوبائي C.



Brukinsa 80 mg – علاج بعض أنواع سرطان الدم.



Cevitil 1 gm – فيتامين C فوار.

Zithrokan Capsules – مضاد حيوي (أزيثرومايسين).



Erec-Predapox – لعلاج سرعة القذف وضعف الانتصاب.



ثانيًا: مستحضرات موضعية وتجميلية

MEBO / MEBO Sea – كريم للحروق والتئام الجروح.

Antlantic / King-Bar / Goba Geton Massage Cream – كريمات مساج لتخفيف آلام العضلات.



REX Oltm C+E / Rekindle Retinol Serum – سيرم للعناية بالبشرة ومقاومة التجاعيد.



Care by Care / Mega Star Body Cream – كريمات ترطيب للجسم.



Tiger Plaster (لزقة النمر) – لاصقة موضعية لتسكين الألم.



Iverzine 1% Lotion – لعلاج الجرب والطفيليات الجلدية.



ثالثًا: مستلزمات ومحاليل طبية

Vascular Cannula 18G – قسطرة وريدية.

Hypodermic Syringe with safety needle – سرنجات طبية.



Haemodialysis Concentrate Solution (1048) – محاليل غسيل كلوي.



Sulbacef IM/IV – مضاد حيوي للحقن.



وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سلامة المرضى، داعيةً المواطنين إلى عدم استخدام أي مستحضر وارد بالمنشورات، والإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشكوك في مصدرها، مع شراء الأدوية فقط من الصيدليات المرخصة.

أكدت هيئة الدواء أن الأدوية التي يتم سحبها خاصة بتشغيلات محددة من المستحضر الدوائي وليس كل التشغيلات الدوائية في السوق ويمكن معرفة التشغيلات الخاصة بكل مستحضر مغشوش أو غير مطابق للمواصفات من خلال موقع هيئة الدواء المصرية.

