نقابة الأطباء البيطريين: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

أكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، التزامه التام وكافة أجهزة النقابة بالوقوف على "مسافة واحدة" من جميع الزملاء الأطباء البيطريين المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة، وكذلك انتخابات مجلس النقابة الفرعية بقنا.

العملية الانتخابية تدار وفق أعلى معايير النزاهة والحيادية

ويشدد المجلس على أن العملية الانتخابية تدار وفق أعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل، لضمان خروج الانتخابات بصورة تليق بمكانة الطبيب البيطري وتاريخ نقابته العريقة.

وأكد أنه لا يوجد أي تحيز أو دعم لأي مرشح على حساب الآخر، فالمعيار الوحيد هو الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة.

وفي هذا الصدد، تنفي النقابة العامة جملةً وتفصيلًا ما يتردد من شائعات أو ادعاءات حول الانحياز لأشخاص بعينهم أو قوائم معدة مسبقا؛ وتؤكد أن مجلس النقابة لا يملك إلا احترام إرادة أعضاء الجمعية العمومية، فهي صاحب الحق الأصيل والوحيد في اختيار ممثليها.

والنقابة ملتزمة تمامًا بما ستسفر عنه صناديق الاقتراع والنتائج النهائية التي تعبر عن رأي الأطباء البيطريين بكل حرية وديمقراطية.

وتهيب النقابة العامة للأطباء البيطريين بجميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأقاويل التي تستهدف إثارة البلبلة، وتدعوهم للمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، واختيار من يمثلهم بكل شفافية ومسؤولية، تغليبًا للمصلحة العامة للمهنة.

