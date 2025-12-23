الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط وسط ترقب خطوة أمريكية بشأن خام فنزويلا

سعر النفط اليوم
سعر النفط اليوم
18 حجم الخط

 انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة، إذ قالت الولايات المتحدة إنها قد تبيع خاما فنزويليا تحتجزه، في حين زادت هجمات أوكرانيا على السفن والموانئ الروسية من مخاوف تعطل الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.18 في المئة إلى 61.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.00 بتوقيت جرينتش.


وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.22 في المئة إلى ⁠57.88 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من اثنين في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرين، بينما ⁠حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمبر.

وفي إطار حملة الضغط على فنزويلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالنفط الذي احتجزته قبالة سواحل فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية أو ربما تبيعه.

وقال ترامب «ربما سنبيعه، وربما سنحتفظ به»، مضيفا أنه قد يُستخدم أيضا لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وأكد أيضا أنه سيكون من الذكاء أن يترك الرئيس الفنزويلي نيكولاس ‌مادورو السلطة.

وقال بنك باركليز في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين «صحيح أنه ⁠حتى لو انخفضت صادرات النفط الفنزويلية إلى الصفر على المدى القريب، فمن المرجح أن تظل أسواق النفط مزودة بإمدادات كافية في النصف الأول من عام 2026».

ومع ذلك، تشير تقديرات «⁠باركليز» إلى أن فائض النفط العالمي سيتقلص إلى 700 ألف برميل ‌يوميا في ⁠الربع الأخير من عام ‍2026، وأن أي اضطراب ممتد قد يزيد من شحّ السوق، مستنزفا الزيادات الأخيرة في المخزونات.

في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على منشآت كل منهما في البحر الأسود، وهو مسار تصدير حيوي للبلدين. وقصفت القوات ⁠الروسية ميناء أوديسا الأوكراني على ‍البحر ⁠الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما ألحق أضرارا بمرافق الميناء وسفينة، في ثاني هجوم على المنطقة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت السلطات أمس الاثنين أن هجوما بطائرات مسيّرة أوكرانية ألحق أضرارا بسفينتين ورصيفين وأشعل حريقا في بلدة بمنطقة كراسنودار الروسية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار النفط الولايات المتحدة خاما فنزويليا هجمات أوكرانيا السفن والموانئ الروسية العقود الآجلة لخام برنت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواحل فنزويلا الاحتياطي الاستراتيجي صادرات النفط الفنزويلية طائرات مسي رة أوكرانية

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

انخفاض كبير في البلدي والبيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

ارتفاع عبد الشمس "سلايت" والذرة، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت

انخفاض أسعار النفط وسط ترقب خطوة أمريكية بشأن خام فنزويلا

سعر السمك اليوم، انخفاض 10 جنيهات في البلطي وارتفاع كبير بالبوري والمكرونة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads