نقابة الأطباء: هدفنا حماية المريض والطبيب ومحاربة دخلاء المهنة والمعلومات غير العلمية

18 حجم الخط

أكد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن نقابة الأطباء تقوم بدور محوري في الحفاظ على سلامة المريض، جنبًا إلى جنب مع حماية الطبيب وحقوقه، مشددًا على أن النقابة لا تدافع عن طرف على حساب الآخر، بل ترفع شعار الدفاع عن المهنة بما يضمن كرامة الطبيب وأمان المريض في آن واحد.

النقابة تحارب بكل حزم دخلاء المهنة

وأوضح القاضي أن النقابة تحارب بكل حزم دخلاء المهنة، وتؤكد أن من يوقع الكشف الطبي ويتحمل المسئولية الطبية هو الطبيب فقط، مع الإيمان الكامل بأهمية العمل الجماعي والفريق الطبي المتكامل، حيث تستعين المنظومة الصحية بكافة المهن الطبية، على أن يعمل كل فرد داخل نطاق تخصصه واختصاصه القانوني والعلمي.

محاسبة الأطباء المخالفين الذين يخرجون عن الأطر العلمية والمهنية

وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء إلى أن النقابة لا تكتفي بمواجهة منتحلي الصفة الطبية، بل تمتد جهودها إلى محاسبة الأطباء المخالفين الذين يخرجون عن الأطر العلمية والمهنية، سواء من خلال نشر معلومات غير صحيحة أو غير موثقة علميًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الترويج لأي محتوى طبي يسيء للمهنة أو يضلل المرضى.

وأضاف القاضي أن النقابة خصصت موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتلقي الشكاوى من المرضى أو الأطباء، بشأن أي ممارسات طبية خاطئة أو معلومات غير دقيقة يتم تداولها، مؤكدًا أن النقابة تتعامل مع هذه الشكاوى بكل جدية وشفافية، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي.

ووجّه الدكتور أبو بكر القاضي رسالة إلى الشعب المصري، دعا فيها إلى عدم الانسياق وراء المعلومات الطبية غير الموثوقة، والاعتماد فقط على المصادر العلمية المعتمدة والأطباء المختصين، مؤكدًا أن الحفاظ على الأطباء وسلامة المريض يمثلان أولوية قصوى للنقابة، وأنها ستظل خط الدفاع الأول عن المهنة، بما يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على الثقة في المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.